De onstuitbare opmars van de blokkendoos. Kunnen er nog distributiecentra bij?

Je boodschappen ophalen bij een Albert Heijn Pick-up point, een pakketje van bol.com dezelfde avond thuisbezorgd en pallets vol met goederen uit de Rotterdamse haven die hier tijdelijk worden opgeslagen. Nederland raakt steeds voller met magazijnen, distributiecentra en overslaghallen. Vaak staan ze naast de snelweg, maar inmiddels komen ze zelfs aan pittoreske dorpsweggetjes terecht. Onze status als distributieland is goed voor de economie, maar is er überhaupt nog wel ruimte voor al die blokkendozen vol met spullen? Dreigen we aan ons eigen distributie succes ten onder te gaan? En wat kunnen wij als consument doen om de verdozing te stoppen?

