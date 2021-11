De ideale dikte van soep en de wereldproblematiek

De universiteit doet onderzoek naar erwtensoep. Om precies te zijn, de Universiteit van Amsterdam en Wageningen University & Research doen onderzoek naar de ideale soepdikte: de soepdikte die de meeste mensen als prettig ervaren. Voor Unilever is dat belangrijke informatie, lees ik ergens. En dus onderzoeken universitair natuurkundigen hoe de ervaring van soep-eters wordt voorspeld door „vloeigedrag in de mondholte”.

Zo werkt vooruitgang. Fabrikanten en universiteiten bepalen wat de meeste mensen als prettig ervaren en uiteindelijk glijdt de soep steeds gemakkelijker naar binnen. Iedere dag wordt het leven beter en beter. Je zou bijna nergens meer op hoeven te kauwen, ware het niet dat aan de andere kant van het bestaan weer nieuwe obstakels opdoemen. Net heb je de ideale soepdikte te pakken of het klimaat warmt op, de zeespiegel stijgt en virussen grijpen hun kans.

Het oplossen van de nieuwe wereldproblemen is ingewikkelder dan de aanpak van soep: er staat meer op het spel, de vragen lijken urgenter. „De zorg is net een snelkookpan die staat te koken”, zegt de ceo van zorgverzekeraar VGZ dit weekend in Trouw. En er blijft meer over om op te kauwen, want iedere oplossing schept nieuwe problemen. De deskundigen waarschuwen voor complexiteit en wijzen op de noodzaak van meervoudige transities. Alles hangt met alles samen. Geen wonder dat burgers onrustig worden.

Het helpt niet dat het oplossen van de problemen, zoals het klimaatprobleem, wordt uitbesteed aan de markt. „Durfinvesteerders steken recordbedrag in Nederlandse klimaatstart-ups”, kopt Het Financieele Dagblad deze week. Zo’n nieuwe groeimarkt is een onwillige gesprekspartner: bij wie kun je terecht met je eigen ervaringen en preferenties?

Op de site van omroep Human zegt lector energietransitie Martien Visser dat de overheid door de privatisering van windmolenparken haar eigen verantwoordelijkheid afschuift. Voor omwonenden is vaak niet meer duidelijk wie de lokale gesprekspartner is. „Want wie heeft eigenlijk welk besluit genomen: de provincie, de gemeenteraad of de projectontwikkelaar? Het gevolg is dat burgers nu zelfs al protesteren als er zoekgebieden dreigen te worden aangewezen. Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn.”

Visser maakt dit bezwaar naar aanleiding van de documentaire Tegenwind - het Verdriet van de Veenkoloniën van Kees Vlaanderen. De documentaire volgt burgers die zich bemoeien met de plaats van de windmolens in hun buurt. De strijd ontspoort, de omwonenden sturen dreigbrieven, een van hen zit maandenlang in het huis van bewaring en ze delven uiteindelijk het onderspit.

De burgers in de Veenkoloniën zijn te laat bij de plannen betrokken, daar is iedereen het achteraf wel over eens. En de lasten en lusten moeten in de toekomst beter worden verdeeld. Maar volgens mij is er nog een principiëlere les van de episode te leren. Want niet alleen zijn de windmolenparken geprivatiseerd: voor zover de overheid nog wel enige verantwoordelijkheid heeft, worden beloftes van lokale bestuurders overstemd door beslissingen van hogerhand.

Lokale bestuurders lijken best te kunnen begrijpen dat burgers een rechtsmiddel inzetten om een molen te verplaatsen. Maar op hoger niveau wordt verwezen naar mondiale klimaatafspraken en verplichtingen, vanwege het belang van de hele mensheid bij nieuwe energie. Zo wordt iedere plaatselijke wens overtroefd met een beroep op een wereldcrisis en een daaruit voortvloeiende morele claim die vanzelf spreekt en waartegen geen rechtsmiddel is opgewassen.

Het komt neer op een nogal-wiedes-argument. Jawel, zegt de overheid, je hebt onder normale omstandigheden gelijk met je beroep of bezwaar, maar nu vergaat de planeet en het is nogal wiedes dat het redden van de mensheid voorgaat. De burgers zullen, als ze redelijk zijn, na het aanhoren van dit argument wel overstag moeten gaan.

Dit nogal-wiedes-argument is ontegenzeggelijk sterk en het wordt ook met succes ingezet bij de pandemie. Jawel, zegt de overheid, je hebt gelijk met je verwijzing naar het recht op zelfbeschikking, maar we zijn nu ziek en het is nogal wiedes dat je je laat vaccineren. Hoe zieker mensheid en planeet zijn, hoe redelijker het argument klinkt. Nood breekt wet: je hebt als justitiabele geen poot om op te staan.

Bij de hoeveelheid samenhangende problemen in de wereld lijkt het misschien niet het grootste probleem dat de moraal het recht dreigt te verdringen. Vanwege het klimaat en de pandemie is het verleidelijk aan het recht te gaan morrelen: tegen de morele overlevingsclaim van de mensheid kun je immers weinig bezwaren hebben. Nee, inderdaad, er valt niets tegen in te brengen. Maar dat is meteen het nadeel ervan.