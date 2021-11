De ‘Group of Seven’ schilderden de woestheid van Canada alsof zij de eersten waren die het zagen

Bossen zo ver je ogen kunnen zien. Dekens van mos die over takken hangen en die elk geluid onderdrukken, behalve dat van je eigen ademhaling. IJzingwekkend steile hellingen waarbij de Pyreneeën verbleken. Watervallen die in de winter letterlijk blauw bevriezen. Meren dieper dan de diepste fjord in Noorwegen en groener dan het meest onwaarschijnlijke groen dat je in de natuur kent. Onwaarschijnlijk zijn de landschappen in Canada inderdaad. Zeker als je op zoek gaat naar natuur die nog niet door de houtkapindustrie, door papierfabrieken en mijnen is aangetast en verwoest.

Dit woeste landschap is onderwerp van de tentoonstelling Magnetic North in de Kunsthal in Rotterdam. De tentoonstelling concentreert zich op iconische schilders uit de eerste helft van de twintigste eeuw – avontuurlijke ontdekkingsreizigers als Tom Thomson en de leden van de in 1920 opgerichte Group of Seven. Zij verlenen de jonge staat Canada een ferme, nationale identiteit. Die identiteit is er één van oogverblindende uitzichten en landschappen zonder kind of kraai. De indruk van overweldigende uitgestrektheid en dodelijke eenzaamheid, van doorzetten tot het vel van je handen valt en de zolen onder je schoenen versleten zijn, is wat de groep buitenschilders bindt. Hun motto: ‘Less of a studio more of the forest’.

Op de tentoonstelling is een groot aantal adembenemende schilderijen te zien, veelal afkomstig uit de National Gallery of Canada in Ottawa en de Art Gallery of Ontario in Toronto. Denk bij de Group of Seven niet aan arcadische, straf gepoetste landschappen, maar aan neo-impressionistische en fauvistische doeken waar de kleuren van afknetteren. De onwerkelijke, gefiguurzaagde ijsbergen die Lawren Harris in 1930 en 1931 in Davis Strait en Disco Bay schildert, lijken op reusachtige brokstukken van ruimteschepen, omlijst door hallucinerend donkerblauw en paars. Voor Harris, net als voor veel van zijn collega’s, is de noordelijke wildernis een kosmische krachtbron, waar het wit ‘levend is, waar eenzaamheid ‘voedend’ is en tal van onverklaarbare stemmen in die natuur ‘roepen’ en ‘antwoorden’.

Lawren S. Harris, Icebergs, Davis Strait, 1930 (Olieverf op doek 21.9 x 152.4 cm) Foto Familie van Lawren S. Harris

Maar nog belangrijker dan die kosmische krachtbron, die sommige kunstenaars ook wel God noemen, is het feit dat alle landschappen op Magnetic North ficties zijn – bedacht door witte mannen, en soms een vrouw als Emily Carr. Van de vitalistische stroomversnellingen en naar bederf ruikende moerassen die de virtuoze Tom Thomson schildert tussen 1915 en zijn mysterieuze verdrinkingsdood in 1917 in Algonguin Park, tot aan de stugge, alle weersgesteldheden trotserende eenzame bomen die Arthur Lismer en Franklin Carmichael in het noordelijk deel van Ottawa schilderen: alles in de Kunsthal gloeit van de gedachte dat zij hier het eerst waren, dat Canada een terra nullius was en ‘Nieuw-Frankrijk’ (zoals Canada oorspronkelijk heette) een terre sauvage, waar niemand woonde en die voor het eerst werd gezien door de schilderende, witte kolonialist.

Natuurlijk is dat extreme onzin. Het goede van de tentoonstelling – en vergeet ook niet de informatieve en uitstekend geschreven catalogus - is dat die onzin niet onder stoelen of banken wordt gestoken. Op de tentoonstelling staat het werk van de witte woudlopers in een kritische dekoloniale context. Er zijn films van jonge makers als Caroline Monnet en Lisa Jackson, die het land (en niet zozeer het landschap) juist van zijn overvolle kant tonen. Overvol, vanwege de rites en ceremonies waarmee inheemse volkeren hun band met de natuur versterkten. Maar ook overvol, omdat deze mensen al eeuwenlang voordat een witte man hier zijn schildersezel plantte betekenisvolle levens leidden, levens die uiteindelijk door de westerse kolonialisten werden gebroken.

Tom Thomson, Northern Lights, 1916-1917 (olieverf op hout) Foto The Montreal Museum of Fine Arts, Jean-François Brière

Zoals de leden van de Group of Seven de oorspronkelijke bewoners uit hun vergezichten lakten, zo lakten ze ook hun witte collega-voorgangers weg. De tentoonstelling besteedt helaas geen aandacht aan dit curieuze aspect. En dat is jammer, want het is bijzonder te weten dat een negentiende-eeuwse kunstenaar als Paul Kane juist beroemd is geworden met schilderijen van First Nations-volkeren: de manier waarop ze leefden, werkten, hun kinderen groot brachten, midden in een natuur die voor hen geen geheimen kent. Nergens refereren de twintigste-eeuwers aan voorgangers die het woeste landschap betraden, kennismaakten met de oorspronkelijke bewoners van het land en dachten: wat bijzonder, wat indrukwekkend – dit wil ik vastleggen. Niets van die rijke erfenis wordt duidelijk. Alsof ze nooit heeft bestaan.

Recensie Tentoonstelling Magnetic North – Imagining Canada in Painting 1910-1940. T/m 9/1/22. Kunsthal, Rotterdam. Inl: Kunsthal.nl ●●●●●