De Golden Earring was ‘te Haags’ om de absolute top te bereiken

Het ontroerendste aan de tweedelige documentaire Golden Earring. That Day (NTR) is wat er niet in zit – of eigenlijk wie er niet in aan het woord komen: de bandleden zelf. Niet alleen de aan ALS lijdende gitarist George Kooymans ontbreekt, ook Barry Hay, Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk zijn alleen op archiefbeelden te zien. Alsof ze tegen regisseur Marcel de Vré hebben gezegd: maak jij die film, maar wij blijven bij George.

Nu bleken er maandag genoeg mannen bereid om herinneringen op te halen aan de Haagse jongens (maar áárdige jongens) die ze begin jaren zestig waren. Het was de tijd waarin de eerste drummer speelde op potten en pannen en de bovenbuurman in razende drift met een ijzeren staaf dwars door het plafond heen beukte. Niet dat het toen al rock was. De Tornado’s heette het „bubblegumbandje” aanvankelijk, er werd ook nog een aankondiging van Guitar Combo Golden Ear-rings gevonden. Als George Kooymans ter sprake komt, hoor je ‘Sjors’, bijvoorbeeld in de zin: „Sjors vond zijn duiven leuker dan de muziek.”

Nadat zanger Barry Hay in 1967 was overgekomen van The Haigs, bewoog de band zich verder naar de rock toe. „Ze zagen wat er in de VS aan de hand was”, zegt platenbaas Willem van Kooten. „Ze wilden heavy.” Van Kooten slingert zich door de documentaire als de geldgestuurde man die steeds bezorgd is dat de bandleden zich ingewikkelde dingen in het hoofd halen, zoals soloalbums, muzikale experimenten of andere eigenzinnigheden. Dat Golden Earring in de VS nooit te absolute top bereikte, ligt er volgens Van Kooten aan dat de jongens „te Haags” waren. „Na drie maanden wilden ze altijd terug. Ze hadden gewoon een jaar moeten blijven.” Regisseur De Vré laat intussen shots zien van de brieven die Gerritsen naar huis schreef: „Liefs, Rinus.”

Cola Earring

Drummer Jaap Eggermont – geen echte rocker – werd ingeruild voor Sieb Warner, een fenomenaal figuur in de documentaire. Onderuitgezakt in wat zijn schuur lijkt te zijn spreekt hij een halve eeuw na dato nog vol verbazing over de braafheid van zijn voormalige bandgenoten, die hij ‘Cola Earring’ noemde. „Die jongens hadden nooit wat gebruikt. Hoe kunnen die dan Eight Miles High spelen? Met Coca-Cola en een keer per jaar een biertje op een verjaardag.” Pas met de komst van een volgende drummer, Cesar Zuiderwijk, was de band af. Ze maakten Radar Love, al kan Willem van Kooten niet nalaten te pochen dat de bandleden eigenlijk een ander nummer op single wilden uitbrengen. Hij zorgde ervoor dat Radar Love op de b-kant kwam te staan zodat hij dat nummer – dat de Earring in 1973 wereldberoemd maakte – buiten medeweten van de band kon pluggen.

Dat Van Kooten naar de voorgrond sluipt als een achtergrondzanger met een aandachtsissue krijgt in de loop van That Day iets koddigs. Daar tegenover staan de gedachteloze stukjes luchtgitaar van grijze mannen uit de oertijd van de band en de liefde waarmee producer Shell Schellekens herinneringen ophaalt aan zijn gepiel met Twilight zone, het nummer dat Golden Earring begin jaren tachtig uit een creatieve en commerciële impasse haalde. Of Schellekens zegt, ogenschijnlijk zonder aanleiding: „Alle solo’s van George zijn verhaaltjes.”

Dat krijgen we ook te horen. Tussen de interviews zien we stukken recente optredens, waaronder het concert van eind 2019 waarvan ze nog niet konden weten dat het hun laatste zou zijn. Jongens zijn het niet meer, maar (behalve Hay) grijze mannen die geen energie verspillen aan overbodige bewegingen en daardoor alleen maar meer samenvallen met hun muziek. Aan het eind van het tweede deel van That Day (dinsdag op tv) zingt Kooymans met volle overgave ‘Hold me now’. De duif is nog niet weggevlogen.