Coronagolf weer te vroeg voor ‘11/11’

Duizenden verklede mensen zingen mee met het nummer ‘Gelökkig höbbe veer de foto’s nog’ (Limburgs voor: ‘Gelukkig hebben we de foto’s nog’), dat feestband Don Kiesjot op het grote podium ten gehore brengt. In het filmpje uit 2019, van de Limburgse omroep L1, wordt ingezoomd op een lachend meisje, verkleed als lieveheersbeestje. Dan op twee vrouwen met sierlijk geschminkte gezichten en blauwe, hoge pruiken op hun hoofd. Een man met een snor, een kleurrijk jasje, en een biertje in zijn hand beweegt zijn bovenlichaam ietwat ongemakkelijk van links naar rechts op het ritme van de vrolijke accordeonmuziek.

De uitgedoste menigte vierde in Maastricht ‘de 11de van de 11de’, de aftrap van het carnavalsseizoen dat in carnavalvierende gemeenten jaarlijks plaatsvindt op 11 november. Het wordt gevierd in kroegen en in sommige gemeenten zijn er officiële evenementen. Een belangrijk onderdeel van de feestdag is de bekendmaking van de nieuwe Prins Carnaval. Vorig jaar kon de 11de van de 11de vanwege corona niet in fysieke vorm doorgaan, dus werd er afgelopen jaar door liefhebbers reikhalzend uitgekeken naar 11 november 2021, aanstaande donderdag.

Maar afgelopen donderdag besloten de burgemeesters van Veiligheidsregio Limburg-Noord dat het grote openingsfeest van het Limburgs carnaval, dat dit jaar in Roermond gevierd zou worden, niet doorgaat. Er werden zo’n 17.000 bezoekers verwacht. Reden voor de afgelasting is de grote druk op de Limburgse ziekenhuizen vanwege corona.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg stelde vrijdag nog dat alle 11de van de 11de-evenementen gewoon door konden gaan. Maar nadat Helen Mertens, voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in Limburg, zondagavond in Nieuwsuur opriep alle grootschalige evenementen in heel Limburg af te gelasten, besloten Maastricht, Heerlen, Kerkrade, en Brunssum hun evenementen omtrent de 11de van de 11de te annuleren. „We hadden afgelopen weken al opnamestops in het ziekenhuis, en de eerste hulp werd gesloten”, zei Mertens. „Er is voldoende kennis dat grote evenementen leiden tot meer besmettingen.”

Brabantse feesten gaan door

Dinsdag werd bekend dat het 11de van de 11de-evenement in het Brabantse Overloon niet doorgaat, vanwege de oplopende coronabesmettingen en de angst voor een massale toeloop van feestgangers uit Noord-Limburg. De andere Brabantse 11de van de 11de-feesten gaan nog wel door, alleen soms in aangepaste vorm. Zo wordt in Breda het evenement van de Grote Markt naar binnen verplaatst. Daar mogen donderdag maximaal zeshonderd mensen met een coronatoegangsbewijs aanwezig zijn.

In Breda is het evenement van de Grote Markt naar binnen verplaatst

In Den Bosch was de 11de van de 11de-ceremonie al een paar weken geleden afgelast, omdat de carnavalsvereniging die deze organiseert niet met het coronatoegangsbewijs wil werken. „Maar de horeca blijft open”, zegt een woordvoerder van de gemeente, „dus om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt in de straten, heeft de gemeente zelf een evenement georganiseerd, met verschillende ‘afgehekte’ locaties door de stad. Hiervoor is een beperkt aantal kaartjes verkocht en voor toegang is ook een coronatoegangsbewijs nodig.” Volgens de woordvoerder zijn er 25.000 kaarten verkocht en is daarmee het evenement uitverkocht.

Dat in Brabant, anders dan in Limburg, de meeste 11de van de 11de-evenementen wel doorgang vinden, komt doordat in Brabant de druk op de ziekenhuizen niet zo hoog is als in Limburg, zeggen woordvoerders van Veiligheidsregio Brabant-Noord en van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Volgens Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost stonden er in deze regio überhaupt geen evenementen omtrent de 11de van de 11de op de planning. de feestdag wordt hier alleen in horecagelegenheden gevierd. Ook is het zo dat de evenementen voor de carnavalsaftrap in Limburg over het algemeen groter zijn dan in Brabant, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Zuid-Limburg. „En vaak buiten, waardoor ze minder goed te reguleren zijn.”

Aan het einde van het filmpje van de 11de van de 11de in Maastricht in 2019 houdt een jonge vrouw lachend een grote roze plastic camera vast. Ze doet alsof ze een foto maakt, niet wetende hoe toepasselijk het liedje ‘Gelökkig höbbe veer de foto’s nog’ één en twee jaar later zou blijken.