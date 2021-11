‘Ministerie keurde in stilte 300 miljoen mondmaskers, brillen en schorten af’

Hoeveel er in totaal voor de afgekeurde spullen is betaald is niet duidelijk, maar de Volkskrant schrijft dat het hoogstwaarschijnlijk om een bedrag van meer dan 300 miljoen euro gaat. Als de nieuwe aantallen kloppen dan zijn er de afgelopen zes maanden tien keer zoveel door de overheid aangekochte beschermingsmiddelen afgekeurd dan in het half jaar daarvoor.

In dit blog houdt de redactie van NRC het laatste nieuws over de wereldwijde coronapandemie bij. Net als Nederland voeren verschillende andere EU-landen extra coronamaatregelen in om stijgende besmettingsaantallen het hoofd te bieden. Zo wil de Deense regering de coronapas herinvoeren, nadat het als een van de eerste Europese landen in september alle maatregelen afschafte. En wie in Oostenrijk toegang wil tot onder meer horeca en musea, moet vanaf maandag volledig gevaccineerd zijn of genezen van Covid-19.

