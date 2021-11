Commissie van Hamit Karakus gaat toezien op diversiteit en racisme binnen Rotterdamse politie

De regionale politie-eenheid Rotterdam heeft als eerste in Nederland een nieuwe, onafhankelijke commissie die kritisch toezicht gaat houden op diversiteit en inclusiviteit, en discriminatie en racisme bij de politie zelf. De adviescommissie is voortgekomen uit de politieke discussie over onder meer de Black Lives Matter-beweging en racistische appjes van agenten in de zogenaamde Jan Smit-appgroep, die NRC beschreef.

In deze appgroep van agenten uit de wijk Delfshaven werden burgers met een migratieachtergrond omschreven als „kankervolk, kutafrikanen en pauperallochtonen” op wie ze wilden „schieten”. De agenten zijn uiteindelijk niet ontslagen, maar vorig jaar overgeplaatst.

De nieuwe commissie staat onder voorzitterschap van oud-politieman en oud-wethouder Hamit Karakus (56), sinds maart Eerste Kamerlid voor de PvdA, aldus een brief van het college van b&w aan de gemeenteraad. De voorlopige samenstelling bestaat verder uit burgemeester van Dordrecht Wouter Kolff, voorzitter Mai Elmar van VNO-NCW regio Rotterdam, directeur Lisette Tanis-Pinas van RADAR, en voorzitter Simon Cohen van Coalitie Rotterdammers voor Mekaar.

Cultuurverandering

De nieuwe commissie moet de politie gaan helpen bij een cultuurverandering rond de „bejegening op straat, binnen de eigen organisatie en in de verantwoording en communicatie richting de samenleving”, aldus de raadsbrief. „De gedachte is ook dat de eenheid Rotterdam een voortrekkersrol oppakt in het land”, staat erin. De politie hoopt dat meer aandacht voor de thema’s inclusiviteit en diversiteit het vertrouwen in de politie zal versterken.

De commissie, die vorige week voor het eerst bijeen kwam, zal toezicht houden op de voortgang van ‘Politie voor Iedereen’: een programma uit 2020 om de politie meer divers te maken, zodat de politie meer een afspiegeling van de samenleving vormt en meer legitimiteit krijgt. De Rotterdamse politie worstelt al jaren met het aantrekken van nieuwe collega’s met een migratie-achtergrond. Het streven is dat 23 procent van de nieuwe medewerkers dit jaar een migratie-achtegrond heeft.

Verder staat de commissie in gesprek met de korpsleiding en kan zij gevraagd en ongevraagd adviseren. „De commissie maakt daarbij gebruik van de eigen kennis, netwerken, expertise en contacten in de samenleving”, aldus de raadsbrief.

Disciplinaire straffen

Disciplinaire straffen opleggen kan de externe commissie niet; die bevoegdheid ligt bij korpschef Fred Westerbeke. Wel kan de korpsleiding bij incidenten „dilemma’s en knelpunten” met de commissie bespreken, aldus het college. De commissie kan de politie ook op eigen initiatief bevragen over incidenten.

Aanleiding voor de commissie is een breed gesteunde motie van april waarin de gemeenteraad burgemeester Aboutaleb opriep om „tegenwicht, tegenspraak en tegenmacht te organiseren bij de Rotterdamse politie-eenheid”. Volgens raadslid Nadia Arsieni van D66, initiatiefnemer van de motie, kan de commissie „enorme impact” hebben. Arsieni: „Voor het eerst krijgt de politie nu onafhankelijk toezicht vanuit de samenleving. De commissie kan voor de politie als spiegel fungeren, het gesprek aangaan, en zelf onderzoek doen om de interne cultuur te verbeteren.”

De politie-eenheid Rotterdam bestrijkt 25 gemeenten met in totaal circa 1,75 miljoen inwoners, van Molenlanden tot Hoek van Holland en van Lansingerland tot Goeree-Overflakkee. Het is een van de tien regionale politie-eenheden in Nederland.