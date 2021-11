Braziliaanse president Bolsonaro sluit zich opnieuw bij partij aan

De Braziliaanse president Jaïr Bolsonaro heeft in aanloop naar de presidentsverkiezingen een nieuwe partij gevonden. Bolsonaro doet namens de centrum-rechtse Liberale Partij (PL) mee aan de verkiezingen, zo heeft de partij maandag volgens persbureau Reuters bekendgemaakt. De president zelf heeft bevestigd dat hij „deze week” lid wil worden. De verkiezingen in Brazilië zijn in oktober volgend jaar.

Bolsonaro hoopt te worden herkozen voor een tweede termijn als president van het land. Zijn grootste electorale concurrent is waarschijnlijk Luiz Inácio Lula da Silva van de Arbeiders Partij (PT), al hebben hij en Bolsonaro hun kandidatuur nog niet officieel bevestigd. Lula da Silva was tussen 2003 en 2011 president van het Zuid-Amerikaanse land. De meer progressieve politicus gaat in de peilingen samen met Bolsonaro aan kop.

Toen Bolsonaro in 2018 de verkiezingen won, was hij lid van de sociaal-liberale partij PSL. Hij vertrok uit die fractie vanwege ruzie en is sindsdien niet meer lid geworden van een nieuwe partij. Voor hij president werd, was Bolsonaro al decennialang actief in het Braziliaanse Congres, vaak als een soort eenmansfractie. Ook is hij aangesloten geweest bij christelijke en zeer conservatieve partijen.

Bolsonaro staat bekend om zijn ultraconservatieve standpunten. Zo heeft hij meermaals gepleit voor een terugkeer naar de militaire dictatuur. In het verleden werden in zo’n regime tienduizenden mensen werden gemarteld en opgesloten. Onder Bolsonaro’s bewind werd de oud-generaal Hamilton Mourão aangesteld als vicepresident. Bolsonaro is de afgelopen maanden vaak bekritiseerd vanwege zijn coronabeleid. Een groep senatoren wil de president zelfs vervolgen omdat zijn beleid in hun ogen tot „misdaden tegen de menselijkheid” heeft geleid.