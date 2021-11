Bestuur triatlonbond treedt af na onderzoek naar misstanden

Het bestuur van de Nederlandse Triathlon Bond treedt per direct af. De aanleiding is een kritisch rapport over sociale veiligheid dat dinsdag is gepubliceerd. De bond stelt dat een nieuw bestuur „zonder last van het verleden” moet kunnen beginnen. De onderzoekers hebben de bond naar aanleiding van hun bevindingen geadviseerd direct in te grijpen om een cultuurverandering door te voeren. In oktober kwamen al berichten naar buiten over een angstcultuur in de top, waarbinnen jarenlang psychische en fysieke verwaarlozing plaatsvond.

Vorig jaar besloot de bond op aandringen van een aantal topatleten en het Centrum Veilige Sport Nederland een onderzoek in te stellen. Daaruit blijkt dat binnen het trainingscentrum van de bond sprake was van grensoverschrijdend gedrag, groepsvorming, uitsluiting, roddelen en pestgedrag. Sommige atleten zijn gestopt met trainen op het complex en ze wijten hun vertrek aan de „onderlinge omgang”. De uitsluiting en roddel is in sommige gevallen „verpakt met humor, maar neemt in individuele gevallen ernstiger vormen aan”, aldus de onderzoekers.

Slachtoffers vinden dat de begeleiding onvoldoende ingrijpt of de situatie zelfs verergert. Uit het onderzoek blijkt dat ook binnen de olympische selectie van triatleten sprake is van „ongewenst gedrag, spanningen en escalaties”. Bovendien zouden de atleten elkaars „motieven en integriteit wantrouwen”, zo was er weinig ruimte voor kritiek. Dat zorgde voor „polarisatie en verharding” binnen de groep.

Turnwereld

Om de situatie te verbeteren doen de onderzoekers twaalf aanbevelingen, zoals een betere verhouding tussen mannen en vrouwen in het coachteam. Ook raden ze aan een vertrouwenspersoon aan te stellen.

Eerder bleek dat ook in de turnwereld jonge talenten emotionele en fysieke schade hebben geleden als gevolg van intimidatie, kleineren en negeren. Uit onderzoek bleek dat het onveilige sportklimaat bij met name oud-topturnsters diepe sporen heeft achtergelaten. In april sprak NOC-NSF zich zich uit over de Nederlandse turnwereld. Samen met de turnbond keerde de sportkoepel 5.000 euro aan schadevergoeding per slachtoffer uit.