Als argwaan en dédain in Den Haag toenemen

Henk Krol is zo’n politicus die ooit door media werd behandeld als een nieuwe Pim Fortuyn. In 2013 peilde Kantar Public zijn toenmalige partij, 50Plus, op 24 zetels. Je kon geen zender aanzetten of daar zat Henk. Henk was de nieuwe hoop.

Het schoot me te binnen toen ik bij Omroep Brabant las dat hij na zijn mislukte herverkiezing dit voorjaar in een nieuw fiasco is beland. Hij moest zich terugtrekken uit de Bed & Breakfast in Best waaraan hij sinds kort zijn naam gaf. Er was gedwongen prostitutie, klaagde hij, en er werkte ondermaats personeel. De eigenaar had een andere lezing: Krol is een „praatjesmaker”, een „eendagsondernemer”, die in zijn eigen „fantasiewereld” hoge verwachtingen formuleert – Rutte komt slapen, etc. – die daarna „niet uitkomen”.

Je dacht: bijzonder dat deze man in Den Haag zo hoog te paard heeft gezeten. Maar Krol was niet de eerste nieuwkomer, ook niet de laatste, die frappant serieus werd genomen zodra opiniepeilers stijgende tussenstanden lieten zien. Daarbij is de afkeer van traditionele partijen zo groot dat de kiezer de Kamer steeds verder versplintert. We zitten op negentien fracties en de Krol-behandeling is nu voor Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging).

Intussen verslechterde na het Rutte-debat op 1 april de verhouding tussen het demissionaire kabinet en de niet-demissionaire Kamer. Argwaan domineert. Er hangt gif in de lucht, zei een ambtenaar laatst. Herman Tjeenk Willink, de oud-informateur, sprak vorige week voor magistraten in Deventer en drukte zich subtieler uit. De democratische rechtsorde gaat uit van vertrouwen, zei hij. Bewindslieden, Kamerleden, ambtenaren en rechters zijn van elkaar afhankelijk. En dus moeten zij „vertrouwen dat de ander zijn eigen functie kent en competent is”. Hij wierp op of dit nog het geval is, en als hij dat doet weet je zijn antwoord al: niet dus.

Geen detail, nu inzake corona gevoelige maatregelen in de maak zijn. In feite stapelt het kabinet zoveel mogelijk impopulaire ingrepen (vroegere sluitingstijden van cafés, beperking van groepsgroottes, coronapas in veel winkels, etc.) om lockdowns uit de weg te gaan. Maar als de relatie tussen kabinet en Kamer zo slecht is als nu, ontstaat het risico dat fracties primair de impopulariteit van plannen uitspelen: niet corona bestrijden, maar het kabinet kapotmaken.

Het laat zien dat de popularisering van nieuwelingen en de politieke versplintering geen neutrale feiten zijn: ze creëren een Den Haag van twee werelden, van twee snelheden. Een democratie waarin de voornaamste Haagse spelers elkaar niet vanzelf meer vertrouwen. Een democratie waarin mensen al tijden op elkaar neerkijken. En ja, dan maakt het wel degelijk uit dat in deze crisis de formatie al zo lang duurt.

Tom-Jan Meeus (t.meeus@nrc.nl; @tomjanmeeus ) schrijft elke dinsdag op deze plek een column.