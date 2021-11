Zorgpremie bij verzekeraar Menzis stijgt met 3,25 euro

De basispremie van zorgverzekeraar Menzis stijgt volgend jaar met 3,25 euro naar 133,25 per maand. Menzis is, met 2,1 miljoen verzekerden, de eerste van de vier grootste zorgverzekeraars die z’n premie bekendmaakt. De stijging valt mee: vorig jaar verhoogde de verzekeraar de maandpremie met 7 euro.

VGZ, CZ en Zilveren Kruis, de andere grote verzekeraars, houden hun nieuwe premies nog geheim. Uiterlijk vrijdag moeten zij die wereldkundig maken; op die dag begint het overstapseizoen.

De premie van Menzis’ restitutiepolis, die de verzekerde meer keuzevrijheid biedt, stijgt met 3,75 euro naar 143,75 per maand. De budgetpolis, een uitgeklede zorgverzekering met weinig keuzevrijheid, wordt 2 euro duurder en gaat 119 euro per maand kosten.

Vorige maand kwam zorgverzekeraar DSW al naar buiten met zijn nieuwe basispremie: die stijgt met 3,25 euro naar 127,75 per maand.

Catastroferegeling

Gegeven de stijging van de zorgkosten had een fiksere verhoging van de premie voor de hand gelegen. Dat de stijging bij Menzis meevalt, heeft meerdere redenen. Zo speelt de organisatie van het zorgstelsel een rol bij de beperkte premiestijging. De ‘catastroferegeling’ van het ministerie van Volksgezondheid biedt verzekeraars compensatie voor de extra kosten door de coronapandemie. Die regeling steunt verzekeraars zonder er rekening mee te houden dat veel reguliere zorg stilvalt – waar dus niet voor betaald hoeft te worden.

Met deze vergoeding heeft ook DSW zijn premiestijging flink kunnen dempen. Zonder die tegemoetkoming had de maandpremie er met 7,50 euro kunnen stijgen.

Een andere, boekhoudkundige meevaller is dat een verwacht tekort in het Zorgverzekeringsfonds meevalt. Uit dat fonds wordt ongeveer de helft van de zorg in het basispakket betaald.

Verder haalt Menzis geld uit zijn reserves om de stijging van de premie te beperken. Het precieze bedrag wil het bedrijf om concurrentieredenen nog niet prijsgeven, maar het gaat om meer dan 100 miljoen euro. Vorig jaar gebruikte de verzekeraar 135 miljoen euro om de premie te dempen. „Net als eerdere jaren is de premie die wordt aangeboden onder de kostprijs”, zegt vicevoorzitter Dirk Jan Sloots. „Dat kunnen we niet eeuwig blijven doen.”

Hoewel de meeste zorgverzekeraars hun reserves gebruiken, stijgen zorgpremies toch hard. Vijf jaar geleden was de basisverzekering bij Menzis op jaarbasis 170 euro goedkoper.

Lees ook: ‘Er is een flinke rekening, maar wat wordt straks precies door wie betaald?’

Preventie

Menzis vond het dit jaar extra lastig een goede polisprijs te bepalen. „We weten niet hoeveel coronagolven er nog komen, en hoe snel uitgestelde zorg kan worden ingehaald”, zegt bestuurder Sloots.

Ook DSW moest rekenen met onbekende factoren. „Wij hebben uiteindelijk met een heel beperkt percentage inhaalzorg gerekend”, zegt bestuursvoorzitter Aad de Groot. „Namelijk door te rekenen op de kosten van een normaal jaar, plus 1 procent inhaalzorg. We vrezen dat de inhaalzorg volgend jaar beperkt zal zijn, omdat er niet genoeg personeel is om meer zorg te verlenen dan normaal.”

Volgens het ministerie van Volksgezondheid betaalde een volwassene in Nederland vorig jaar gemiddeld 6.000 euro aan zorg. Dat bedrag stijgt naar 6.161 euro volgend jaar. Het grootste gedeelte gaat ongemerkt: niet via de maandelijkse zorgverzekeringspremie, maar via belastingen die voor het grootste deel door werkgevers worden betaald.