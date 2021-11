VN: aantal mensen op rand hongersnood stijgt naar 45 miljoen

In 43 landen kampen 45 miljoen mensen met de dreiging van acute hongersnood. Dat aantal is met 3 miljoen toegenomen sinds eerder dit jaar en het behelst 18 miljoen meer hongerlijders dan in 2019, zo stelt het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties maandag. De cijfers werden door het WFP aangepast na een evaluatie van de voedselzekerheid in Afghanistan, waar nu zo’n 23 miljoen mensen moeilijk aan voldoende voedsel kunnen komen.

Als gevolg van de stijging schat de WFP de kosten om het wereldwijde voedselprobleem op te lossen nu op 7 miljard dollar (6 miljard euro). Dit was eerder dit jaar nog 6,6 miljard dollar. Volgens WFP-directeur David Beasley neemt de hongersnood toe door gewelddadige conflicten, klimaatverandering en de uitbraak van de coronapandemie. In onder andere de landen Ethiopië, Haïti, Somalië, Angola, Kenia en Burundi is de situatie verslechterd.

Sommige gezinnen worden door de voedseltekorten gedwongen minder te eten of zelfs hele maaltijden over te slaan, stelt het WFP. Ook komt het voor dat ouders hun maaltijd opofferen, zodat hun kinderen kunnen eten. Bovendien, waarschuwt Beasley, stijgen de brandstof- en mestkosten. „Dit draagt bij aan nieuwe crises, zoals de huidige in Afghanistan en de al langer bestaande noodsituaties in Jemen en Syrië.”

