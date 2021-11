Van protesten tot akkoorden: zo verliep de eerste week van COP26

De eerste week van klimaattop COP26 in Glasgow zit erop. Wereldleiders hebben met elkaar afgesproken ontbossing tegen te gaan, de uitstoot van methaan te verminderen en minder publiek geld te steken in fossiele brandstoffen. Niet alle landen scharen zich achter alle akkoorden. En het is de vraag wat de afgesproken maatregelen concreet gaan opleveren. Ondertussen proberen klimaatactivisten met protesten in Glasgow de noodzaak van actie te benadrukken.