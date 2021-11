Tsjechisch coalitieakkoord bereikt, einde premierschap Babis in zicht

Tsjechië krijgt een centrumrechtse coalitie. Vijf Tsjechische politieke partijen zijn, een maand na de parlementaire verkiezingen, tot een coalitieakkoord gekomen. Dat meldt persbureau Reuters maandag. Met de handtekeningen onder het akkoord, lijkt het einde van het premierschap van de populist Andrej Babis (ANO) definitief in zicht.

De vijf partijen zijn goed voor 108 van de 200 zetels in het Tsjechische parlement. Spolu, de centrum-rechtse partij van beoogd premier Petr Fiala, won de verkiezingen van 9 oktober. Het is Fiala gelukt een akkoord te bereiken met onder meer de eurosceptische Democratische Burgerpartij en de centrum-linkse Piratenpartij. Onder het bereikte akkoord moet in ieder geval het begrotingstekort worden teruggedrongen. Verder zullen lonen en pensioenen moeten worden verhoogd.

Wat de partijen bij aanvang van de onderhandelingen gemeen hadden, was het verlangen een einde te maken aan het premierschap van Babis. Hij werd miljardair als eigenaar van Agrofert, een voormalig staatsbedrijf voor landbouw, voedselproductie, media en energie. De vijf partijen beschuldigen hem van belangenverstrengeling — zo zou Agrofert Europese subsidies hebben ontvangen waarover Babis politiek verantwoordelijk was.

De Tsjechische president Milos Zeman deed vrijdag uit de doeken dat Babis zonder problemen plaats zal maken voor zijn opvolger, omdat hij „geen interesse heeft in het premierschap”.

