Sesamstraat als frontlinie van de ‘culture war’

Ook de doorgaans zo vredige Sesame Street is nu strijdtoneel geworden in de uitdijende Amerikaanse cultuuroorlog. Agent-provocateur in dit geval was Big Bird, de neef van de Nederlandse Pino. Toen de grote gele vogelpop dit weekend op Twitter meldde dat hij is gevaccineerd tegen Covid-19 („mijn vleugel doet een beetje zeer, maar mijn lichaam heeft een boost gekregen waardoor ik ook anderen help gezond te blijven”) klom de conservatieve senator Ted Cruz meteen in de pen: „Regeringspropaganda … Voor vijfjarigen!”

Meteen trending topic natuurlijk, waarbij ook Elmo en de Latina Rosita werden meegesleurd. De drie populaire poppen uit het kinderprogramma waren dit weekend aangeschoven bij CNN om te spreken over de voordelen van vaccinatie. „Heb je daar meteen besproken hoe CNN liegt over potentiële geneesmiddelen tegen het coronavirus”, vroeg een columnist van de conservatieve Washington Times.

De nauwe context is de regeringscampagne voor vaccinaties bij kinderen tussen 5 en 12 jaar, die sinds vorige week zijn goedgekeurd. President Biden stuurde zelf een tweet aan Big Bird: „Goed gedaan!”

De bredere context is een permanent gevecht in politiek en media over maatschappelijke verandering versus traditie. Dat gaat van verontwaardiging over de veronderstelde „oorlog tegen Kerst” (zoals Fox News jarenlang briest) tot alle vormen van politieke correctheid (waar ook progressieve tv-persoonlijkheden als Bill Maher mee worstelen).

Sinds de uitbraak van de coronapandemie horen alle maatregelen om die te bestrijden in de ogen van rechts Amerika tot links (of liever: socialistisch) beleid. Een presentator van Fox News noemde de tweet van Big Bird „hersenspoelen van kinderen die geen gevaar lopen door corona”. Volgens de Amerikaanse pendant van het RIVM zijn 66 kinderen tussen vijf en elf jaar omgekomen door het virus.

De poppen uit Sesame Street werden al in mei dit jaar ingezet om volwassenen aan te zetten tot vaccinatie. Wat heet: op sociale media gingen dit weekend direct clipjes rond van Big Bird anno 1972, toen hij kinderen (en hun ouders) al opriep mee te werken aan vaccinatieprogramma’s tegen kinderziekten.

Instrument progressieve politiek

Dat Sesame Street nu in de cultuurstrijd verstrengeld raakt, is minder verrassend dan het in de Nederlandse context zou zijn. In conservatief-Amerikaanse ogen is het kinderprogramma vanaf zijn oprichting in 1969 verdacht geweest als instrument van progressieve politiek. En de gedachte erachter wás ook progressief: het programma moest helpen om de achterstand van kinderen uit kansarme gezinnen te overbruggen. Al snel gingen de ‘lessen’ niet alleen meer over het alfabet en sommetjes, maar ook over hoe je ruzies vreedzaam beëindigt en hoe mensen (euh, poppen) met verschillende kleuren elkaar bejegenen. Overigens kreeg het programma in de afgelopen eeuw ook vaak kritiek van links. Cookie Monster was geen goed rolmodel in tijden van obesitas en moest in 2005 zijn dieet aanpassen. Een Afro-Amerikaanse pop Roosevelt Franklin werd te stereotiep geacht en moest in 1975 het veld ruimen.

De historische controverses suggereren dat de makers gevoeliger zijn voor progressieve dan conservatieve kritiek. Het is dan ook gissen wat er met de opmerkingen van de (zelf gevaccineerde) Cruz gebeurt. Het is de vraag of Cruz (door Trump in 2016 consequent Lyin’ Ted genoemd) veel plezier en politiek profijt zal hebben van zijn aanval op het populaire programma. In de presidentscampagne van 2012 zei de Republikeinse kandidaat Mitt Romney dat hij zou gaan bezuinigen op de publieke omroep „hoeveel ik ook van Big Bird” houd. Een twitterstormpje stak op en Romney werd geen president.