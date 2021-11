Polen vreest ongeregeldheden door groep migranten aan Wit-Russische grens

De Poolse regering vreest voor ongeregeldheden aan de grens met Wit-Rusland vanwege een grote groep migranten die zich daar heeft verzameld. De autoriteiten zeggen extra mankrachten naar de grens gestuurd te hebben om deze te bewaken, zo melden internationale persbureaus maandag. Volgens de autoriteiten zijn er inmiddels 3.000 tot 4.000 mensen aan de Wit-Russische kant van de grens, al is het niet bekend waarop de regering deze cijfers baseert. De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko stuurt al maanden duizenden migranten, veelal uit het Midden-Oosten, de grens over om Europa dwars te zitten.

De minister van Defensie Mariusz Blaszczak zegt dat er momenteel zo’n 12.000 Poolse militairen aan de grens zijn. Bij Poolse media en op Twitter circuleren meerdere filmpjes van de mensenmassa aan de grens. Daarop is onder meer te zien dat sommige mensen de grensomheining van prikdraad door proberen te komen, objecten naar de Poolse grenswachten gooien en dat groepen mensen door militairen en grenswachten in de gaten worden gehouden. De echtheid van deze beelden is niet te verifiëren, omdat de Poolse regering geen mensenrechtenactivisten en journalisten toelaat tot het gebied om verslag te doen van de situatie. Ook aan de Wit-Russische kant van de grens is geen onafhankelijke verslaggeving mogelijk.

De migranten aan de grens zijn al maanden speelbal van een strijd tussen de Europese Unie en de Wit-Russische president Loekasjenko. Toen de EU in het voorjaar sancties tegen Wit-Rusland aankondigde vanwege de ontvoering van de journalist Roman Pratasevitsj en zijn vriendin Sofia Sapega, reageerde Loekasjenko door te zeggen dat hij migranten op weg naar de EU niet langer tegen zou houden. EU-diplomaten stellen dat hij een „hybride oorlog” voert door migranten actief te bemoedigen naar Wit-Rusland te komen, om ze vervolgens door te sturen naar de EU.

Migratie is een veelbesproken kwestie in Polen. De conservatief-nationalistische PiS-partij staat bekend om zijn harde standpunt op het gebied van migratie. Zo beloofde de minister van Binnenlandse Zaken eerder een moderne grensmuur met warmte- en bewegingssensoren te bouwen om de komst van migranten tegen te gaan. De grens zou „ondoordringbaar” worden, zo beloofde hij.