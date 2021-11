Picnic bereikt cao-akkoord buiten grote vakbonden om

De lonen van Picnic-personeel dat in de distributie werkt gaan er de komende drie jaar in totaal met 10 procent op vooruit. Dat hebben de onlinesupermarkt en vakbond De Unie afgesproken in de nieuwe cao, zo staat in het maandag gepubliceerde principeakkoord.

Naast de jaarlijkse loonstijging van 3 procent ontvangt het personeel volgend jaar april een eenmalige uitkering van 1 procent. Dat is gebaseerd op het salaris van de twaalf maanden ervoor. Behalve loonsverhogingen hebben Picnic en De Unie ook afgesproken dat enkele functies in schaal stijgen, of naast de structurele loonsverhogingen van 3 procent ook nog een eenmalige stijging zien.

Het is de tweede keer dat Picnic een cao afsluit met De Unie. De eerste werd vorig jaar april gesloten, en loopt aankomende april af. Dat akkoord was niet alleen een primeur voor Picnic. Het was ook de eerste keer dat een webwinkel in Nederland een eigen cao afsloot. Die cao was vergelijkbaar met de huidige: in twee jaar zou het personeel 6 procent meer gaan verdienen.

Grote vakbonden buitenspel

De grotere vakbonden FNV en CNV kregen geen uitnodiging om met Picnic te onderhandelen over een nieuwe cao, zegt een van de oprichters, Michiel Muller, tegen NRC. Zij hebben zich volgens hem vorig jaar „buitenspel gezet” door niet open te staan voor een ‘webwinkel-cao’, die Picnic wel met De Unie afsloot.

Dat akkoord werd beklonken na een verloren zaak van vakbond FNV tegen Picnic. De grootste vakbond van Nederland spande de zaak aan omdat het vond dat de onlinesupermarkt zich aan de gewone supermarkt-cao moest houden. Het bedrijf concurreert immers direct met ‘gewone’ supermarkten die zich bij hun eigen webwinkel ook aan die cao moeten houden, aldus FNV destijds.

Picnic droeg aan dat het een afwijkende organisatiestructuur heeft en zich daarom niet aan de supermarkt-cao hoeft te houden. Het bedrijf heeft zijn activiteiten verdeeld over tien verschillende bv’s (zoals Picnic BV, Picnic Technologies BV en Picnic Hubs BV). Die houden zich bijvoorbeeld bezig met de distributie of het ontwikkelen van de website en de app. Eén bv houdt zich bezig met het exploiteren van de onlinesupermarkt. Daar betaalde Picnic naar eigen zeggen zijn personeel al volgens de supermarkt-cao.

De rechtbank in Amsterdam stelde Picnic in het gelijk, tot teleurstelling van andere vakbonden en supermarkten. „Door deze uitspraak worden medewerkers speelbal in de concurrentiestrijd in de supermarktbranche”, zei FNV-bestuurslid Zakaria Boufangacha destijds tegen NRC.

Nog instemmen

Het Picnic-personeel, zevenduizend in totaal, moet nog wel instemmen met deze nieuwe cao. Zij kunnen dat tot het einde van de week doen via een sms. Hiervoor hoeven ze niet lid te zijn van De Unie.

Het akkoord vermeldt ook dat Picnic aan het begin van elk jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek moet doen, dat als basis dient voor onderhandelingen met De Unie over andere arbeidsvoorwaarden.

Intussen duren de cao-onderhandelingen tussen de bonden en supermarkten al anderhalf jaar voort. Eind oktober boden supermarktwerkgevers een loonsverhoging van 9 procent in drie jaar tijd en een halvering van de zondagtoeslag, in plaats van een gehele afschaffing ervan. FNV noemde dat eindbod „teleurstellend”.