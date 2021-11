Onze kleindochter (9) heeft sinds kort pianoles, en begint nu ook met noten lezen. In de les van deze week komt voor het eerst een kruisteken voor, waar zonder aarzelen overheen wordt gespeeld. Op mijn vraag of ze weet wat dat teken betekent volgt een kordaat antwoord: „Dat is een hashtag.”

