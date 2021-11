Overheid geeft KLM ruim miljard aan belastingsteun

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft een aanzienlijk hogere schuld bij de Nederlandse overheid dan tot nu toe bekend. Het bedrijf, dat de afgelopen anderhalf jaar zwaar getroffen is door de coronacrisis, kreeg naast leningen en garanties ter waarde van 3,4 miljard euro ook uitstel van belastingen van 1,371 miljard euro, zo blijkt uit onderzoek van NRC.

De totale toegezegde en uitgekeerde overheidssteun aan de KLM Groep, inclusief budgetmaatschappij Transavia, komt daarmee op bijna 6,5 miljard euro. De KLM Groep ontving eerder 1,7 miljard euro NOW-loonsteun. Geen ander bedrijf kreeg zoveel NOW-steun en belastinguitstel.

De inmiddels stopgezette loonsteun stond open voor alle bedrijven met minimaal 20 procent omzetverlies. Het belastinguitstel konden alle bedrijven aanvragen.

De leningen en garanties aan KLM waren onderdeel van specifieke steun voor alleen de luchtvaartmaatschappij. KLM praat ondertussen al maanden met de overheid over een verbetering van haar financiën. Nieuwe steun gaat echter gepaard met de vrijwel zekere eis van de Europese Commissie dat KLM tegen haar zin landingsruimte (‘slots’) op Schiphol moet opgeven. De uitgestelde belastingen en de miljarden van het steunpakket moet KLM terugbetalen. De NOW-steun vermoedelijk niet, gezien de omzetdalingen.

Ondernemingen in Nederland die in de problemen kwamen door de pandemie, konden tot oktober uitstel vragen van het betalen van onder meer vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting. Deze schuld bedraagt per eind september in totaal 19,7 miljard euro. Het ministerie van Financiën raamt dat 1,5 miljard euro daarvan niet zal worden betaald. Welke bedrijven deze schuld hebben en hoeveel, is tot nu toe onbekend. De Belastingdienst mag geen informatie van individuele belastingplichtigen openbaar maken.

KLM staat aan kop met de NOW-steun en het belastinguitstel omdat de luchtvaartmaatschappij een grote, door corona gedupeerde werkgever is in Nederland. Bij het bedrijf werken nu circa 24.000 mensen. Een reorganisatie kostte ongeveer zesduizend KLM’ers hun baan. De Nederlandse maatschappij maakt gebruik van het uitstel, omdat „het ons financiële ruimte geeft in een crisisperiode met ver achterblijvende inkomsten”, aldus een woordvoerder. „Op het moment dat het herstel weer inzet en de inkomsten weer op peil komen, zal de achterstand worden ingelopen.”

De woordvoerder benadrukt dat de rente die KLM moet betalen aan de Belastingdienst snel oploopt in de komende jaren. Dat is een belangrijke stimulans om de betalingsachterstand in te halen. Op 1 oktober 2027 moeten bedrijven alles hebben terugbetaald.

Van de overheidsteun van 3,4 miljard – een directe lening van 1 miljard en bankleningen van 2,4 miljard met een overheidsgarantie van 90 procent – heeft KLM bijna 1 miljard euro gebruikt. De stand per september 2021: 277 miljoen van de lening van 1 miljard en 665 miljoen van de bankgaranties, aldus het ministerie van Financiën in antwoord op Kamervragen.

Air France-KLM heeft nog steeds last van de coronabeperkingen. In het derde kwartaal leed het een verlies van 192 miljoen euro . De omzet bedroeg 4,6 miljard (81 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar).

