Oud-medewerkers Trump gedagvaard vanwege rol bij Capitoolbestorming

De commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool begin dit jaar, heeft zes oud-medewerkers van voormalig president Donald Trump gedagvaard. Dat heeft de commissie maandag bekendgemaakt. Onder meer Michael Flynn, kort de nationale veiligheidsadviseur van Trump, William Stepien, manager van de herverkiezingscampagne van Trump in 2020 en Jason Miller, adviseur van de campagne, zijn gevraagd een verklaring af te leggen.

In een statement zegt Bennie Thompson, voorzitter van de commissie, dat de naaste medewerkers van Trump vanwege een „campagne vol misinformatie” mede verantwoordelijk zijn voor de bestorming. Volgens hem moet de commissie „elk detail weten over hun inspanningen om de verkiezingen ongedaan te maken, inclusief met wie ze spraken in het Witte Huis en in het Congres, welke connecties ze hadden met bijeenkomsten die escaleerden in een rel, en wie dit allemaal heeft betaald”.

De door democraten geleide commissie wil dat de gedagvaarden tussen 30 november en 13 december zitting nemen voor een verklaring. Het is niet zeker of zij ook daadwerkelijk zullen verschijnen. Vorige maand werden meerdere naaste medewerkers van ex-president Trump, onder wie ideoloog Steve Bannon, ook al gedagvaard. Bannon liet via zijn advocaat weten dat hij niet zou verschijnen. De onderzoekscommissie stelde Bannon te willen vervolgen wegens „minachting van het Congres” toen hij inderdaad niet kwam opdagen.

