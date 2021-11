MediaMarkt slachtoffer van cyberaanval – afhalen en retourneren niet mogelijk

Elektronicaketen MediaMarkt is momenteel mikpunt van een cyberaanval. Als gevolg van de hack is het niet meer mogelijk om producten af te halen dan wel te retourneren. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf maandagmiddag na berichtgeving van RTL Nieuws. De winkels blijven wel gewoon open, evengoed is het nog mogelijk om online te bestellen.

De cyberaanval is sinds maandagochtend bij MediaMarkt bekend, maar mogelijk hebben de hackers al langer toegang tot de systemen. Volgens de woordvoerder zal dit „niet veel langer” zijn dan de nacht van zondag op maandag. Vestigingen in „heel Europa” werden getroffen. Wat er precies aan de hand is, wordt door het concern nog onderzocht.

Volgens interne communicatie in handen van RTL Nieuws zijn computers die in de winkels staan niet meer te gebruiken, omdat ze zijn versleuteld. Ook zou het bedrijf werknemers verzoeken internetkabels uit kassa’s te halen en systemen niet opnieuw op te starten. De woordvoerder kon dit niet bevestigen.

Steeds meer hacks

Tijdens ransomware-aanvallen dringen hackers computernetwerken van bedrijven binnen en versleutelen ze de toegang. Alleen als het getroffen bedrijf losgeld betaalt, verbreken de hackers de vergrendeling. In 2020 groeide het aantal gijzelsoftware-aanvallen volgens schattingen met 150 procent.

In oktober moest industrieconcern VDL het werk in tientallen vestigingen stilleggen vanwege een grootschalige ransomware-aanval. Het duurde meerdere dagen voordat het bedrijf de productie weer kon hervatten. Het Financieel Dagblad raamde de totale schade van de hack op een slordige 54 miljoen euro.

