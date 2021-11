Hoe hoog is de financiële nood bij Feyenoord?

Vuurwerk, fakkels en gejuich; honderden Feyenoord-supporters vierden zaterdag feest nadat RTV Rijnmond had bekendgemaakt dat de club zich vanwege „extreem gestegen” bouwkosten terugtrekt uit Feyenoord City, het omstreden plan voor een nieuw stadion aan de Maas. Kan Feyenoord die beslissing financieel wel aan? Vijf vragen.

1 Is Feyenoord City definitief van de baan?

Dat valt nog te bezien. Zowel Feyenoord, de betrokken aannemer BAM als de gemeente Rotterdam, die voor 40 miljoen euro zou investeren in het nieuwe stadion, hield zich maandag op de vlakte. Een woordvoerder van de vennootschap die het stadioninitiatief draagt, noemt de berichtgeving niettemin „speculatief”. Tegelijkertijd ontkent niemand dat er een probleem is met de bouwkosten, die de voorbije maanden door opgelopen grondstoffenprijzen zodanig zijn gestegen dat het gebudgetteerde totaalbedrag van 441 miljoen euro verre van toereikend lijkt. Deze week beraden betrokken partijen zich op een oplossing. Naar verwachting wordt woensdag duidelijk of Feyenoord City nog toekomst heeft.

2 Hoe groot is de financiële schade als Feyenoord City niet doorgaat?

Zorgwekkend groot, is het korte antwoord. Afgaande op de laatste jaarrekening (2020) heeft de nieuwe stadion-bv een schuld van ten minste 26 miljoen euro. Daarvan komt 17,5 miljoen in de vorm van een overbruggingskrediet verstrekt door financier Goldman Sachs om de ontwikkelingskosten voor Feyenoord City te dekken. Dat bedrag moet de komende jaren worden terugbetaald als het project sneuvelt. Daarnaast zal Feyenoord aan de gang moeten met een plan voor renovatie van de Kuip. Niemand weet wat dat gaat kosten. Zeker is wel dat dure materialen ook bij renovatie een rol spelen.

3 Wie draait voor de financiële schade op?

De schuld bij Goldman Sachs komt voor het grootste deel voor rekening van de stadion-bv. Voetbalclub Feyenoord, geen eigenaar van de Kuip, staat voor maximaal 5 miljoen euro garant. Maar omdat de stadionvennootschap noodlijdend is – mede doordat de exploitatie door corona is achtergebleven – én omdat deze voor zijn inkomsten grotendeels is aangewezen op de club, is de kans groot dat Feyenoord meer moet bijdragen.

4 Kan Feyenoord dat wel betalen?

Op dit moment niet. Feyenoord leed, mede als gevolg van de coronapandemie, vorig jaar een verlies van bijna 17 miljoen euro. Bovendien slaagt de club er al jaren niet in om substantieel te verdienen aan transfers. Het eigen vermogen is geslonken naar nog geen 2 miljoen euro. De club heeft volgens de jaarrekening weliswaar ruim 13 miljoen in kas, maar daar staan flinke schulden tegenover. Zo is er een betalingsachterstand aan de belastingdienst, volgens de NOS zelfs zo’n 10 miljoen euro. Die moet de club in de komende vijf jaar voldoen.

5 Hoe moet het dan verder met Feyenoord?

Die vraag ligt ongetwijfeld op tafel in de gesprekken tussen club, stadion en het stadsbestuur. Want als de club en de stadionvenootschap de kosten van een mislukt stadionavontuur niet kunnen dragen, komt al snel de gemeente in beeld om een oplossing te bedenken.