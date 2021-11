Georgisch oud-president Saakasjvili in ziekenhuis na wekenlange hongerstaking

De Georgische oud-president Micheïl Saakasjvili is maandag per helikopter van zijn cel in de Georgische stad Roestavi naar een nabijgelegen gevangenisziekenhuis overgebracht. Dat melden internationale persbureaus. Saakasjvili, tussen 2004 en 2013 president van Georgië, zat sinds 1 oktober in hongerstaking in de gevangenis, nadat hij direct werd opgepakt toen hij terugkeerde naar zijn land na jarenlange ballingschap.

Saakasjvili keerde terug om tijdens lokale verkiezingen zijn steun te betuigen aan de oppositie, maar kwam vast te zitten omdat hij in 2018, bij verstek, werd veroordeeld tot zes jaar cel voor machtsmisbruik gedurende zijn regeerperiode. ​Hij noemde zijn veroordeling „politiek gemotiveerd” en besloot niet meer te eten.

​De ziekenhuisopname moet nu voorkomen dat Saakasjvili’s gezondheid verder achteruitgaat. Zijn persoonlijke arts drong vorige maand al aan op een overplaatsing naar een ziekenhuis. Volgens de arts kan de hongerstaking vanwege een bloedaandoening blijvende gezondheidsschade opleveren. Zijn advocaten meldden eerder dat de oud-president sinds zijn hongerstaking al twaalf kilo was afgevallen.