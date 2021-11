Franse katholieke kerk verkoopt eigendommen voor compensatie slachtoffers seksueel misbruik

De Franse katholieke kerk gaat vastgoed en andere eigendommen van bisdommen verkopen om slachtoffers van kindermisbruik binnen de kerk te compenseren. Dat zei bisschop Eric de Moulins-Beaufort, voorzitter van de Franse bisschoppenconferentie maandag, schrijft Le Monde. De kerk zal „indien nodig” ook leningen afsluiten om te kunnen voldoen aan de claims. Het is niet bekend op welk geldbedrag de slachtoffers kunnen rekenen.

De bisschoppen hebben besloten dat donaties van kerkgangers niet worden ingezet voor schadevergoedingen. De bisschoppenconferentie zou eind september al een fonds hebben opgericht waar bisschoppen „eigen bijdragen” aan hebben gedoneerd. Die bijdragen zijn echter niet genoeg om te voldoen aan de omvang van de misstanden, aldus De Moulins-Beaufort.

Hij maakte verder bekend dat een onafhankelijke commissie onder leiding van een vooraanstaand juridisch expert op het gebied van kinderwelzijn zich moet buigen over de schadeclaims. Zo’n 120 bisschoppen zijn al dagen in Lourdes in conclaaf over de te nemen maatregelen om kindermisbruik in de toekomst te voorkomen.

Vorige maand werd bekend dat zeker 216.000 kinderen sinds 1950 seksueel zijn misbruikt in de Franse katholieke kerk — zo’n 2.900 tot 3.200 geestelijken en anderen in dienst van de kerk zouden achter het misbruik zitten.