Heerlen en Kerkrade schrappen alsnog carnavalsevenementen

Heerlen en Kerkrade schrappen na oproep zorgverleners alsnog carnavalsfeesten

Na een oproep van acute zorgverleners in Limburg schrappen Heerlen, Kerkrade en Brunssum alsnog carnavalsevenementen, melden De Limburger en 1Limburg. In Heerlen gaat Aod òp Nuj op woensdagavond 10 november niet door en ook Kerkrade en Brunssum zetten een streep door feesten rond de 11e van de 11e, die het begin van het carnavalsseizoen markeren.

Voorzitter Helen Mertens van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen had zondagavond in het tv-programma Nieuwsuur opgeroepen grootschalige evenementen af te schalen vanwege de oplopende coronacijfers en toenemende druk op de ziekenhuizen in Limburg. „We hadden afgelopen weken al opnamestops in het ziekenhuis, en de eerste hulp werd gesloten”, zei Mertens die tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC is. „Er is voldoende kennis dat grote evenementen leiden tot meer besmettingen”.

Voor het weekend hadden burgemeesters in het midden en noorden van Limburg al besloten grote carnavalsevenementen af te lasten, maar de burgemeesters van Zuid-Limburg stelden vrijdag nog dat de evenementen „volgens de landelijke richtlijnen” gewoon door konden gaan.

Maar naar aanleiding van de oproep zondag van zorgverleners en ziekenhuisbestuurders in de provincie is „intern overleg” gevoerd en besloten grote evenementen alsnog te schrappen, zegt burgemeester Roel Wever van Heerlen tegen 1Limburg. „Geconfronteerd met de actuele situatie, de noodkreet van de ziekenhuizen, is het onverstandig om grote evenementen te organiseren.”