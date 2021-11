Concertbezoeker eist 1 miljoen dollar na dodelijk concert Amerikaanse rapper

Ten minste één bezoeker van het concert van de Amerikaanse rapper Travis Scott, waarbij afgelopen vrijdag in de Amerikaanse stad Houston zeker acht mensen in gedrang om het leven kwamen, spant een rechtszaak aan tegen de rapper en de organisatoren. Concertganger Manuel Souza heeft Scott en concertorganisatoren ScoreMore en Live Nation zaterdag aansprakelijk gesteld voor „zware nalatigheid” en eist een schadevergoeding van 1 miljoen dollar (860.000 euro), zo bericht de Amerikaanse muziekwebsite Billboard. Tijdens het concert raakten ook meer dan twintig mensen gewond.

De advocaat van Souza laat aan Billboard weten dat de ramp te wijten is geweest aan de wens van Scott en de concertorganisatoren om „ten koste van de gezondheid en veiligheid van de concertbezoekers” winst te maken. De organisatoren zouden grote fouten hebben gemaakt wat betreft het waarborgen van de veiligheid van het concert, dat onderdeel uitmaakte van het Astroworld Festival in Houston, dat in totaal door vijftigduizend bezoekers werd aangedaan. De ramp was volgens de advocaat „te voorzien en te vermijden” geweest. Zondag werd bekend dat onder de dodelijke slachtoffers zich diverse tieners bevinden, onder wie een veertienjarige scholier.

Naar verwachting zullen nog meer concertbezoekers een schadevergoeding van Scott en de organisatoren eisen. Vrijdag ontstond al voor de ingang van het concert gedrang toen de toegangspoorten van het NRG-stadion werden bestormd. Binnen duwden bezoekers elkaar richting het podium. In de verdrukking kwamen acht van hen om het leven. Scott zelf zegt niet in de gaten te hebben gehad dat het concert volledig uit de hand liep en wil laten uitzoeken hoe het zo mis heeft kunnen lopen. Wel legde hij het concert kort stil toen duidelijk werd dat mensen gewonden waren geraakt.