China test raketten op replica’s van Amerikaanse oorlogsschepen

China heeft replica’s gemaakt van Amerikaanse oorlogsschepen, waarschijnlijk om rakettesten op uit te voeren. Op satellietbeelden van het Amerikaanse techbedrijf Maxar zijn grote objecten te zien met de vormen van een vliegdekschip en twee torpedobootjagers op volle schaal, zo meldt persbureau Reuters maandag.

Op een Chinese militaire basis in de woestijn van de westelijke regio Xinjiang, waar de beelden zondag werden gemaakt, worden onder andere ballistische raketten getest die kunnen worden gebruikt om oorlogsschepen aan te vallen. De nepschepen staan op een rails van zes meter breed, laten de satellietbeelden ook zien. Daarmee is beweging na te bootsen.

China testte in juli vorig jaar de eerste antischeepsraketten in de Zuid-Chinese Zee, waar het land onder andere territoriale geschillen heeft met Taiwan en nog vier Zuidoost-Aziatische landen. Hoewel de simulaties in de droge woestijn geen realistische uitkomsten geven, kan het Chinese leger de testen op die manier wel onopgemerkt uitvoeren. Dat zegt ook expert Collin Koh van een universiteit in Singapore tegen Reuters. „De beste manier om de raketten te testen, is in het binnenland, uit het oog van het Amerikaanse leger.”

Taiwan

De spanningen tussen China en de Verenigde Staten draaien om Taiwan. De Chinese regering beschouwt Taiwan, een de facto onafhankelijk en democratisch eiland met een eigen regering, als een opstandige provincie die zo snel mogelijk weer onder Chinees gezag moet worden gebracht. De Amerikaanse president Joe Biden, die nauwe banden onderhoudt met Taiwan, zei vorige maand dat de Verenigde Staten het eiland zullen verdedigen mocht China de aanval openen.

Sinds een paar jaar voert China de druk weer op in het gebied en de Amerikaanse strijdkrachten reageren daar weer op. Beide grootmachten intimideren elkaar onder meer in de Zuid-Chinese Zee. Daar stuurden de VS vorig jaar twee vliegdekschepen naartoe. Zo’n schip is een enorme drijvende luchtmachtbasis met onder meer gevechtsvliegtuigen. De Chinese luchtmacht vliegt op haar beurt vaker provocerend door het Taiwanese luchtruim.

