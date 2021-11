Wereldwijd protesten voor het klimaat

De klimaattop in Glasgow is hét moment voor activisten en organisaties om de druk op te voeren op politici. Op zaterdag gingen in steden wereldwijd demonstranten de straat op om te laten zien dat zij beter klimaatbeleid verwachten van de regeringsleiders. De eerste week van de COP26 in de Schotse stad heeft volgens de actievoerders nog te weinig opgeleverd, was te lezen op de duizenden protestborden die in onder meer Amsterdam, Melbourne, Seoul en Brussel omhoog werden gehouden. Een greep uit de klimaatmarsen tijdens deze „actiedag voor klimaatrechtvaardigheid":