Voormalig nummer twee BIJ1 Quinsy Gario zegt lidmaatschap op

Quinsy Gario, de voormalige nummer twee op de kieslijst van BIJ1, heeft zijn lidmaatschap van de partij officieel opgezegd. Dat heeft hij zondag bekendgemaakt en wordt bevestigd door een woordvoerder van de partij. Gario werd in juli geschorst als lid omdat hij volgens het bestuur een onveilige werksfeer had gecreëerd. BIJ1 zou zondagmiddag stemmen over zijn toekomst bij de partij.

Gario diende na zijn schorsing een beroepschrift in om deze aan te vechten. BIJ1 hield zondag tussen 14.00 uur en 18.00 uur een ledenvergadering per videoverbinding, waar onder meer het beroep aan bod zou komen. Nog voor het tot een stemming kwam, twitterde Gario om omstreeks 17.00 uur: „2 en half uur uitloop door technische problemen. Weet je wat, het hoeft voor mij niet meer. Ik ben geen lid meer.”

De woordvoerder van BIJ1 laat weten dat de videoverbinding inderdaad met technische mankementen kampte, waardoor Gario een tijdlang niet deel kon nemen aan de bijeenkomst. Toen de voormalige nummer twee wel in de vergadering aanwezig was, zou hij vervolgens niet goed hoorbaar zijn geweest. „Of hij inderdaad tweeënhalf uur moest wachten, durf ik niet te zeggen”, aldus de woordvoerder. „Maar we hebben getracht met hem te communiceren.”

Lees ook: Botsing BIJ1 raakt de partij in het hart

Zestien klachten

Het partijbestuur is al officieel op de hoogte gesteld van Gario’s vertrek, zegt de woordvoerder. Hij zegt geen signalen te hebben ontvangen van partijgenoten die Gario volgen en ook hun lidmaatschap opzeggen. „Het bestuur probeert de situatie zo goed mogelijk af te wikkelen. We hebben vertrouwen in onze leden dat ze dat begrijpen.”

In juli werd bekend dat het landelijk bestuur van de partij Gario wilde royeren als lid. Zestien mensen hadden klachten ingediend over hem, die vervolgens door een advocatenkantoor onderzocht zijn. Volgens het kantoor ging het om „zin doordrijven, manipulatief, stoken, disrespectvolle omgang, groepsdruk creëren, voor het blok zetten, weglopen, niet open staan voor gesprek, het negeren van gezamenlijk genomen besluiten en meer”.

De kwestie leidde tot ruzie binnen de partij. Onder leden was Gario zeer geliefd, hij werd door velen gezien als een belangrijke stem in de antiracismebeweging. De voormalig nummer twee stelde zelf „pestgedrag” en slecht bestuur binnen de partij aan te willen pakken. Partijleider Sylvana Simons koos in deze strijd de kant van degenen die geklaagd hadden. „Je kunt niet van mij vragen Rutte op zijn wangedrag aan te spreken maar mij vragen dat niet bij Quinsy Gario te doen.”

Lees ook: De interne rust lijkt wedergekeerd in BIJ1, voor nu