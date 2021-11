SP Rotterdam houdt door landelijk bestuur geroyeerde leden op kieslijst

De Rotterdamse tak van de SP houdt drie leden die eind oktober werden geroyeerd door het landelijk bestuur van de partij, toch op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Dat heeft de afdeling zondag tijdens een vergadering besloten, zo bevestigt de nieuwe lijsttrekker van de Rotterdamse SP Arno van der Veen na berichtgeving door het AD. Een ruime meerderheid van de aanwezigen stemde in met de kieslijst waarop ook de drie geroyeerde leden staan.

Met de keuze dreigt de afdeling in conflict te raken met het partijbestuur. Landelijk partijsecretaris Arnout Hoekstra stelde vorige week in het AD het „logisch” te vinden „dat alle kandidaten lid zijn van de SP”. Daar voegde hij aan toe: „Als dat niet het geval is, dan kan die afdeling niet onder de naam van de SP deelnemen aan de verkiezingen.”

Lijsttrekker Van der Veen laat weten naar aanleiding van de definitieve kieslijst nog geen contact te hebben gehad met het landelijke partijbestuur over deelname aan de verkiezingen. „Er is geen enkele regel in de statuten die verbiedt dat niet-leden op de lijst staan, en dat is in het verleden ook in de SP eerder gebeurd”, aldus Van der Veen. „Ik ga er vanuit dat het partijbestuur Rotterdammers niet wil duperen door deelname van deze lijst onmogelijk te maken.”

Het landelijke bestuur van de SP besloot vorige week 33 leden te royeren vanwege dubbellidmaatschap van een politieke partij. Zij waren allen lid van of betrokken bij jongerenbeweging Rood of discussieplatform Marxistisch Forum. Binnen de SP zijn dat enigszins omstreden organisaties, omdat zij vinden dat de koers van de partij linkser en radicaler moet. Rood en Marxistisch Forum werden eerder op een SP-bijeenkomst tot politieke partij verklaard, waarna de 33 leden een brief kregen waarin ze werd gevraagd te kiezen voor de SP of de andere groeperingen. Eén van de geroyeerde leden, Tijs Hardam, was voorzitter van de SP in Rotterdam.

