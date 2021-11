Nog vier races scheiden Verstappen van de wereldtitel

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner had het strijdplan voorafgaand aan de Grote Prijs van Mexico-Stad al prijsgegeven. Max Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Pérez zouden „aanvallend” gaan racen, om zo de matige kwalificatie van een dag eerder teniet te doen. Als Verstappen zondag vlak voor de eerste bocht van de race een tiental meters later durft te remmen dan de Fin Valtteri Bottas in diens Mercedes naast hem, heeft de Nederlander eigenlijk al aan het plan van zijn teambaas voldaan. De schets slim, de inkleuring optimaal.

Want het was al een verrassend gezicht geweest, de twee Mercedessen op de voorste startrij van het Autódromo Hermanos Rodríguez – het circuit dat voor Red Bull Racing de voorgaande jaren toch als ‘thuisbaan’ gold. Na een kleine kilometer – de opvallend grote afstand tussen de start en de eerste bocht – is Verstappen zowel concurrent Lewis Hamilton als Bottas al voorbij. Die laatste wordt een tel later ook nog van achter aangetikt. Gevolg: een volle spin van de banden en zestien plekken verlies. Weg euforie bij Mercedes.

In de zeventig rondes die nog volgen in Mexico-Stad wordt het verschil tussen Verstappen en Hamilton, zijn grote concurrent voor de wereldtitel dit jaar, steeds iets groter. Ook een eerdere pitstop van de Britse zevenvoudig wereldkampioen brengt de Nederlander niet van de wijs. Terwijl het verschil de afgelopen races vaak tot luttele seconden beperkt bleef in het voordeel van een van de twee coureurs, moet Hamilton Verstappen in Mexico laten gaan.

Als na vijfendertig ronden ook Verstappen naar binnen gaat voor zijn nieuwe set banden, is het Red Bull-plaatje even compleet. Dan komt de Mexicaan Pérez aan de leiding – in zijn thuisrace. Zandvoort-taferelen in Midden-Amerika, als de rood-wit-groene tribunes, giftig kort op de baan, ‘Checo’ luid toejuichen. Het feest is compleet als Pérez uiteindelijk als derde eindigt – de eerste podiumplek ooit voor een Mexicaan tijdens een grand prix in zijn eigen land.

De ontspanning is zelfs voelbaar bij Verstappen, die over de boardradio aan zijn team vraagt of het Pérez nog gaat lukken om Hamilton in te halen. De grip, die tijdens beslissende momenten in de kwalificatie nog ontbrak, is terug.

IJle lucht

Van Mexico-Stad, waar vorig jaar door reisrestricties geen Formule 1-race kon worden gehouden, was vooraf bekend dat de wagen van Red Bull, inclusief de Honda-motor, het er goed zou doen. Getuige ook de twee GP-overwinningen van Verstappen in 2017 en 2018. Een jaar later zou de Nederlander eigenlijk van poleposition starten en op gaan voor een hattrick, maar moest hij zijn plek afstaan vanwege een overtreding. In de race zelf zorgde een lekke band in de beginfase ervoor dat het podium uit zicht bleef in 2019.

Het voordeel voor Red Bull zat de afgelopen jaren in de ijle lucht in de Mexicaanse hoofdstad, die op ruim 2.200 meter boven zeeniveau ligt. De Honda-motor was, zeker de afgelopen seizoenen, minder in staat puur vermogen te genereren – in ieder geval minder dan de Mercedes-motor. Maar de doorgaans lage luchtdichtheid in Mexico leidde ertoe dat het vermogen van de motor tijdens de race minder bepalend werd. Of, zoals Red Bull-teambaas Christian Horner tegen Formule 1-website motorsport.com zei: „De ijle lucht maakt de motor wat kortademig.”

Maar, zei Horner voor de race op zondag nog, Mercedes leek in de kwalificaties het probleem van de voorgaande jaren met de motor te hebben opgelost. Zoals het Red Bull dit seizoen is gelukt om de wagen volledig competitief te maken ten opzichte van Mercedes. Iets wat de afgelopen jaren niet lukte, tot frustratie van Verstappen en fans. Waar het verschil wordt verkleind, neemt de spanning toe.

Negentien punten

Het verschil tussen Verstappen en Hamilton is – met de eindsprint van het Formule 1-seizoen voor de boeg – negentien punten. Vier races in de komende vijf weken volgen nog. De Grote Prijs van Brazilië zal volgende week zondag bepalen of Hamilton in staat is de afstand met Verstappen nog iets te verkleinen, op de baan en in het klassement. Daarna reist het Formule 1-circus nog af naar het Midden-Oosten, waar in de drie slotraces in Qatar, Saoedi-Arabië en Abu Dhabi wordt bepaald wie volgend jaar het nummer één mag dragen op de auto, iets waarvoor Hamilton tot nog toe nooit heeft willen kiezen.

En Red Bull Racing jaagt op meer. Naast de mogelijke wereldtitel van Verstappen wil het Oostenrijkse team ook de hegemonie van Mercedes in het prestigieuze constructeursklassement doorbreken. Het Duitse team won dat klassement de afgelopen zeven seizoenen. Na de race van zondag, waarin Bottas uiteindelijk zelfs buiten de punten eindigde, staat Red Bul nog maar één punt achter op de concurrent.