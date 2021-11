Met trainer Arne Slot is er weer vermaak in de Kuip

Daar is het moment waarop de fotografen hadden gehoopt. Gehurkt langs de zijlijn hebben ze geduldig gewacht op de mogelijkheid dat Arne Slot en Pascal Jansen elkaar tegen het lijf zouden lopen deze namiddag in de Kuip.

De twee trainers hebben net hun vooruitblikkende interviews bij de NOS en ESPN gegeven als ze elkaar begroeten. Glimlachende gezichten, een kneepje in de schouder, een klopje op de rug. Klik, klik. Niets doet vermoeden dat de ex-trainer van AZ en zijn opvolger niet meer door één deur zouden kunnen. Dat was dan ook onzin geweest, zei Slot afgelopen weekend. De oud-collega’s hadden alleen niet meer geappt met elkaar.

Feyenoord-AZ. Het zou onmiskenbaar de wedstrijd van Slot worden. De trainer had van tevoren gezegd dat het vooral over de wedstrijd zelf moest gaan, maar hoe stelliger hij dat riep, hoe meer de focus op hem kwam te liggen. Niet zomaar spraken ze bij NOS Langs de Lijn over een „pikante clash”. Dat kwam door hem, de trainer die eind 2020 bij AZ werd ontslagen omdat hij in gesprek was gegaan met Feyenoord, waarmee hij AZ zondag de baas zou zijn.

Zoete wraak? „Nee, geen rancune”, bezwoer Slot na afloop. Zo’n type is hij niet. Zie zijn brede glimlach tussen alle beeltenissen van Feyenoords oefenmeesters in de Fred Blankemeijerzaal en je kunt je voorstellen waarom. Vergeleken met coryfeeën als Leo Beenhakker, Dick Advocaat, Willem van Hanegem en Ronald Koeman lijkt Slot aaibaarder. Nuchter, vriendelijk. Geen man die zijn wenkbrauwen fronst als vragen van de pers hem niet zinnen.

In die zin paste de rol van antagonist hem ook niet. Toch werd hij er wel een. Het was 5 december 2020 en plotseling leek Slot in zijn eentje tegenover de voetbalwereld te staan. AZ had hem per direct ontslagen, nadat hij na vragen van de clubleiding had moeten erkennen dat hij had gesproken met Feyenoord. Binnen dertig seconden had hij weer buiten gestaan. Abrupt zaten zijn drieënhalf dienstjaren bij AZ erop. Terwijl het zulke mooie jaren waren.

Concurrerende club

Niettemin vonden ze het in Alkmaar niet kunnen, dat hij middenin het seizoen sprak met een concurrerende club. Slot begreep het probleem niet, wat hij ook na het duel met AZ zal herhalen. Zijn contract liep af, dus waarom mocht hij niet met een potentiële nieuwe werkgever praten? „We leven toch in een land waar iemand wiens contract afloopt vrije keuzes kan maken?”

Die winter had hij tegen de pers gezwegen. Hij had ook geen feiten in te brengen die een ander licht op zijn ontslag zouden werpen. Wel verbaasde de teneur van de berichtgeving hem. Mensen die zijn keuze verdedigden, waren voor zijn gevoel op één hand te tellen. „In de voetbalwereld gebeurt dit soort dingen toch volop?”

Twee maanden later werd zijn assistent bij AZ, Marino Pusic, ook op non-actief gezet toen duidelijk werd dat hij Slot naar Feyenoord zou volgen. „Ik twijfelde even of het allemaal echt was”, zei Pusic later in De Telegraaf. „Maar in de voetballerij kan alles. Daarom heb ik zoiets van: verbaas je niet, verwonder je slechts.”

Inmiddels zijn ze beiden vier maanden onderweg bij Feyenoord. Vruchtbare maanden, waarin Slot bewees dat het mogelijk is om met offensief pressievoetbal te spelen met Feyenoord, anders dan zijn voorganger Dick Advocaat altijd beweerde. Zondag is dat ook te zien tegen AZ, dat zeker in de eerste helft met de rug tegen de muur wordt gezet.

Hand van Slot

Pascal Jansen, zijn voormalige assistent in Alkmaar, wist dat Slot Feyenoord zo kon laten voetballen. Vrijdag zei hij al dat hij de hand van zijn oud-collega terugzag in het spel van Feyenoord, dat meer sprankelt dan in voorgaande seizoenen. Voetbal is weer vermaak in De Kuip, in plaats van een worsteling die voor supporters dikwijls aanvoelde als een lijdensweg. Het spel gaat sneller. Spelers ogen ook fitter. Alleen scoren gaat moeizaam.

Dat Slot baat heeft bij nieuwe spelers, zal ze bij AZ evenmin verbazen. Gernot Trauner, Frederik Aursnes en Marcus Pedersen komen immers van de scoutinglijst in Alkmaar, schreef het AD. En dat niet alleen. Volgens de krant herkenden ze bij AZ ook het beleidsplan dat het nieuwe head of methodology bij Feyenoord, ook een oud-werknemer van AZ, in Rotterdam heeft gepresenteerd. „Het vertoont toch wel heel veel gelijkenissen met het beleidsplan dat de club een aantal jaren geleden schreef.”

Feyenoord zal het weinig kunnen schelen. Ze hebben Slot en zijn kompanen immers aangetrokken vanwege het goede werk dat hij in Alkmaar verrichtte. Bovendien pakt Slot punten. Ook zondag, hoewel het duel net als vorige week bij Sparta opnieuw wordt beslist in de laatste minuten. Doelpuntenmaker: invaller Cyril Dessers. Wéér hij. Dezelfde invaller die Het Legioen ook bij Sparta en Union Berlin liet stuiteren van geluk.

Langs de lijn is ook Slot door het dolle heen, evenals zijn assistent Pusic. „De avond van tevoren kwam toch alles weer boven”, zou Slot niet veel later zeggen. Denkend aan het gedonder dat hij heeft doorstaan, moet hij hebben gefantaseerd over een overwinning als deze.