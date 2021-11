Iraakse premier ongedeerd na droneaanval op zijn huis

Het huis van de Iraakse premier Mustafa al-Kadhimi is aangevallen met een drone geladen met explosieven. De premier is niet gewond geraakt bij de aanval. Zes van zijn beveiligers zouden wel verwondingen hebben opgelopen. Volgens het Iraakse leger is er sprake van een mislukte liquidatiepoging.

Het huis van de premier staat in de zwaar beveiligde ‘groene zone’ van de hoofdstad Bagdad, waar voornamelijk buitenlandse ambassades en regeringskantoren gevestigd zijn. Na de aanslag zijn daar ook schoten gehoord.

Aanhangers van pro-Iraanse sjiitische milities demonstreren al bijna een maand lang bij de ingang van de zogeheten ‘groene zone’, omdat ze het niet eens zijn met de uitslag van de parlementsverkiezingen in Irak. Zij verloren veel zetels bij de verkiezingen.

De premier laat op Twitter weten in orde te zijn. „Ik roep op tot kalmte en terughoudendheid van iedereen in het belang van Irak”, zegt hij. Het is nog onbekend wie er achter de aanslag zit.

Vrijdag liepen protesten van aanhangers van partijen die de uitslag van de verkiezingen betwisten uit op gewelddadige confrontaties met de politie. Agenten werden bekogeld met stenen, verschillende politiemensen raakten gewond. De politie vuurde daarop traangas en kogels af op de demonstranten, ten minste een van de actievoerders kwam om.