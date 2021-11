Het geweld straalt op alle supporters af

De spierballentaal van burgemeesters en ordehandhavers leek meteen effect te hebben in het betaalde voetbal afgelopen weekend. Nauwelijks wangedrag op en rond de tribunes, tot zondag twee duels kort werden stilgelegd. Bij Feyenoord-AZ gooiden fans van de thuisclub voorwerpen naar de doelman van AZ; bij Vitesse-FC Utrecht gooiden supporters uit Utrecht met brandend vuurwerk. Per saldo toch goed nieuws, dat de voorgaande jaren geen nieuws was geweest, omdat het geweld was afgenomen.

Toch loog het persbericht van de KNVB er vrijdag niet om. Het was „overduidelijk” dat het huidige betaald voetbalseizoen is begonnen met „een toename van het aantal wanordelijkheden in en om de stadions”. Na amper een derde van het seizoen zijn al 354 stadionverboden opgelegd, ruim de helft meer dan het gemiddelde (600) de afgelopen seizoenen. Ook het aantal tuchtzaken stijgt, met nu al 87 vooronderzoeken ten opzichte van 70 tot 90 in voorbije jaren.

Het zijn cijfers waar een minderheid verantwoordelijk voor is. Toch, klinkt het verzuchtend vanuit supporterskringen, stralen ze ook af op de goedwillende supporter. Op die grote meerderheid van duizenden mannen en vrouwen, die je hooguit op wat gevloek kunt betrappen als het op het veld tegenzit. Treffen de autoriteiten zwaardere maatregelen, dan worden ook zij straks gedupeerd met strengere buscombi’s en drooggelegde stadions. Hoe voelt het dat de voetbalsupporter weer onder een vergrootglas ligt? Drie van hen vertellen erover.

Roland Willems

Columnist bij Supportersvereniging Roda JC

„Moeten de 95 procent goedwillenden boeten voor de kleine groep ongeïnteresseerden die denken dat ze voor een andere tak van sport naar het stadion komen?” Dat schreef Roland Willems vorige week in zijn 513de column voor de supportersvereniging van Roda JC Kerkrade. Willems, die al vijftien jaar voor zijn medesupporters schrijft, wijdde deze column aan de onlusten tijdens de gestaakte uitwedstrijd tegen MVV, waarvan de beelden tot landelijke verontwaardiging leidden. Zes agenten en twee stewards raakten buiten het stadion in Maastricht gewond. Tien personen werden aangehouden.

Willems, in 2011 nog verkozen tot Roda-supporter van het jaar nadat hij een kinderboek over de club had geschreven, was er die avond niet bij geweest. In de halve eeuw dat hij op de tribune zit, bezocht hij nooit de derby in Maastricht. „Ik zoek de ellende niet op”, zegt hij. „Daarom snap ik ook niet dat hooligans van MVV zo dicht bij die van Roda konden komen. Je kon dit best voorzien. In 2017 liep het ook totaal uit de hand. Had die groep supporters gewoon verplaatst en de gracht bij het uitvak ontoegankelijk gemaakt.”

Het gevolg, zegt hij, is dat dé voetbalsupporter in een slecht daglicht komt te staan. Politie, burgemeesters, clubs: vanuit alle hoeken klonk de roep om zero tolerance. Voor de duizenden mensen die gewoon hun club steunen, levert dit ook imagoschade op. Mensen als ik.”

Van rellen heeft hij de lol nooit ingezien. „Met ADO-supporters die veertig jaar geleden op ons vak kwamen staan, maakten we gewoon een praatje.” Toch zou hij het moeilijk vinden om tegen wangedrag in actie te komen. „Op de tribune denk ik weleens: dit wil ik niet accepteren. Maar om daadwerkelijk in actie te komen … Op straat is dat ook moeilijk. Ik zal niet de eerste zijn die in elkaar wordt gemept. Je staat al snel alleen tegenover een groep. Dus laat je het al snel aan stewards over. Die zijn ervoor opgeleid.”

In de ogen van Willems gooien de media soms olie op het vuur bij zogenoemde risicowedstrijden. „Limburgse zenders waren een week van tevoren al met de wedstrijd tegen MVV bezig. Als er maar geen rellen zouden komen, was de teneur. Indirect poken ze het sentiment op. Het is bijna een soort self-fulfilling prophecy.”

„Wat ik vreemd vind is dat jongens van de harde kern als échte supporters worden gezien. Ben ik dan geen echte, als ik gewoon al vijftig jaar op een positieve manier mijn club aanmoedig?”