Coronagolf kan toenemen; lockdown niet uitgesloten

Het woord is gevallen: lockdown. Demissionair Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) sloot vrijdag na de ministerraad niet uit dat die er deze winter komt („We zullen alles doen wat nodig is om de zorg te ontlasten”) en waar OMT-voorzitter Jaap van Dissel drie weken geleden nog zei dat lockdowns komende winter „niet reëel” zijn, is ook hij voorzichtiger geworden. „We denken en hopen dat het niet hoeft”, zei hij tegen de NOS.

Die nieuwe behoedzaamheid is niet gek voor wie een blik op de cijfers werpt. Het aantal gemelde positieve tests ging afgelopen zaterdag ruim over de piek van de golf in juli heen, toen het aantal besmettingen razendsnel opliep en er op het hoogtepunt ruim 11.000 positieve tests bij het RIVM binnenkwamen. Zaterdag werden er zelfs 12.007 positieve tests gemeld (zondag 11.398), alleen in december vorig jaar waren dat er meer. In de ziekenhuizen loopt de druk ook op: in twee weken tijd is het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis verdubbeld. Het zijn er nu bijna 1.500 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 300 op de IC.

Nog geen afvlakking

De groei van zowel het aantal positieve tests als de ziekenhuisopnamen vlakt voorlopig nog niet af. Het RIVM schatte eerder in dat er nog tienduizenden mensen in het ziekenhuis kunnen belanden, waarvan enkele duizenden op de IC’s. Nog niet genoeg mensen hebben afweer opgebouwd, aldus het RIVM, en er is ook nog een flinke groep mensen bij wie het vaccin niet werkt.

Dat zou betekenen dat de coronagolf, ondanks een vaccinatiegraad van zo’n 87 procent onder de volwassen bevolking, nog kan doorgroeien. Als de extra maatregelen die dit weekend ingingen werken, wordt de piek waarschijnlijk pas over twee weken bereikt. Op basis van de huidige groei zou dat betekenen dat er dubbel zoveel coronapatiënten in het ziekenhuis liggen.

Het kabinet acht het mogelijk dat de maatregelen niet voldoende effect hebben: dinsdag zei het al dat er komende vrijdag waarschijnlijk nieuwe maatregelen aangekondigd worden. Het kabinet zal hopen dat de maatregelen die dan aangekondigd worden wél genoeg zijn. En dan duurt het waarschijnlijk nog een week voor de piek zijn hoogtepunt bereikt: eind november, begin december – ervan uitgaande dat het coronavirus op een gegeven moment toch tegen de muur van immuniteit opbotst.

In de laatste modelberekeningen zit een scenario waarin dat laatste gebeurt, stelt RIVM-modelleur tegen de NOS. Maar er zijn óók scenario’s waarin een hogere piek mogelijk is. Het werpt de vraag op: had het kabinet niet sneller moeten ingrijpen? Van Dissel suggereerde dat dat inderdaad had moeten gebeuren: „er is een grijs gebied”; een moment waarop je moet ingrijpen, zei hij, „waarbij je achteraf kan zeggen dat je iets eerder had kunnen doen”.

12.007 positieve tests zaterdag, het hoogste aantal op één dag, sinds december 2020 1.490 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 305 op de IC