‘Ajax schikt met familie oud-voetballer Nouri’

De familie van de in 2017 onwel geworden voetballer Abdelhak Nouri en Ajax zijn akkoord over een schadevergoeding. Dat bevestigen bronnen aan meerdere media, nadat de NOS zondag als eerste met het nieuws was gekomen. Hoeveel geld Ajax de familie gaat betalen, is onbekend. Ajax meldt de schikking niet op zijn website.

Een arbitragezaak van de familie tegen Ajax is door de schikking niet meer nodig. De familie spande de zaak, die in oktober zou dienen, in januari aan, omdat ze het niet eens kon worden met de Amsterdamse voetbalclub over de hoogte van de schadevergoeding.

Ajax nam in juni 2018, een jaar nadat Nouri tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk een hartstilstand had gekregen, de aansprakelijkheid op zich voor de blijvende schade die de speler had opgelopen. Directeur Edwin van der Sar gaf toe dat de medische behandeling van Nouri direct nadat hij in elkaar was gezakt, tekort had geschoten. Het duurde minstens vijf minuten voordat Nouri hartmassage kreeg.

Nouri (24) overleefde de hartstilstand, maar liep wel ernstig en permanent hersenletsel op. Hij wordt thuis verzorgd door zijn familie. Nouri gold als een van de grootste Ajax-talenten van zijn generatie. De vraag hoe goed hij had kunnen worden, was relevant in de gesprekken tussen Ajax en Nouri’s familie over een schadevergoeding. „De familie vraagt om recht te doen aan Abdelhak, om recht te doen aan de situatie waarin hij zou hebben verkeerd indien Ajax op een juiste en adequate wijze zou hebben gereageerd op 8 juli 2017”, zeiden zijn advocaten begin dit jaar.