Zijn eigen geweer ging af, zei de politie

Wie op zoek is naar typische true crime is bij Mississippi Goddam: the Ballad of Billey Joe aan het verkeerde adres, bezweert presentator Al Letson in de eerste aflevering. En inderdaad: de suspense en sensatie die het genre typeert, blijft grotendeels achterwege. In deze serie van onderzoekspodcast Reveal onderzoekt Letson de dood van Billey Joe Johnson, een zwarte scholier en footballspeler die in 2008 tijdens een politiecontrole in het hoofd werd geschoten. De officiële lezing: zijn eigen geweer ging af. Zijn familie betwijfelt dit verhaal. In zeven afleveringen zoekt Letson naar de waarheid, maar behandelt hij de zaak ook als een voorbeeld van het racistische juridisch systeem waarin een zwart leven weinig waard is.

Racistisch geweld 7 afleveringen van 50 min. Reveal/ PRX