Zeker 90 doden door ontplofte tankwagen in Sierra Leone

In Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone, zijn vrijdag zeker negentig mensen om het leven gekomen door een ontplofte tankwagen. Meer dan honderd gewonden liggen in het ziekenhuis. Dat melden lokale autoriteiten, schrijft persbureau Reuters. De landelijke overheid heeft het dodenaantal nog niet bevestigd, maar de directeur van een mortuarium in de hoofdstad zegt dat er 91 lichamen zijn binnengebracht na de explosie.

De ontploffing vond gisteravond plaats in een buitenwijk van de hoofdstad. De vrachtwagen kwam op een druk kruispunt in botsing met een ander voertuig. Volgens Yvonne Aki-Sawyerr, burgemeester van Freetown, zouden mensen vervolgens brandstof zijn gaan verzamelen die uit het voertuig lekte, waarna de wagen explodeerde.

President Julius Maada Bio, die in Glasgow is voor de klimaattop, laat via Twitter weten diep geschokt te zijn. Hij betuigt steun aan de nabestaanden en belooft dat zijn regering er alles aan zal doen om hen te helpen.

Dodelijke ongelukken door ontplofte tankwagens komen in Afrikaanse landen vaker voor. In 2018 kwamen er in de Democratische Republiek Congo zeker 50 mensen om het leven door zo’n ontploffing. In Tanzania, Nigeria en Niger stierven in 2019 bij vergelijkbare ongelukken telkens tussen de 50 en 85 mensen.