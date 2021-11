Xavi Hernández benoemd tot trainer FC Barcelona

FC Barcelona heeft oud-speler Xavi Hernández benoemd tot nieuwe coach, na het ontslag van Ronald Koeman. Dat heeft de club zaterdag bevestigd, melden internationale persbureaus.

„FC Barcelona heeft een akkoord bereikt met Xavi Hernández om hoofdtrainer te worden voor de rest van het huidige seizoen en nog twee seizoenen”, aldus de verklaring. Naar verwachting komt Xavi dit weekeinde aan in Barcelona en wordt hij maandag gepresenteerd aan het publiek. De voormalige middenvelder vertrekt voor zijn functie bij zijn oude club als coach van de ploeg Al-Sadd in Qatar.

Xavi volgt zoals verwacht Koeman op na diens ontslag vorige week na een reeks verliezen voor de club. Sergi Barjuan nam sindsdien zijn taken waar, en leidde de ploeg naar een gelijkspel in de Spaanse competitie en een overwinning in de Champions League. Barjuan gaat terug naar zijn functie als trainer van het reserveteam.

Zeventien seizoenen

De 41-jarige Xavi vertrok in 2015 bij Barcelona nadat hij de ploeg in zeventien seizoenen hielp om 25 titels te winnen, waaronder vier keer de Champions League. Ook was hij een cruciale speler in het Spaanse elftal, bij het winnen van het wereldkampioenschap in 2010 en het Europese kampioenschap in 2008 en 2012.

Sinds zijn vertrek bij Barcelona is hij verbonden aan Al-Sadd, eerst als speler en daarna als trainer. Die club liet vrijdag weten bereid te zijn Xavi te laten gaan tegen betaling van een contractuele uitkooppremie van 5 miljoen euro. Barcelona noemde die clausule niet; de club liet alleen weten dat het akkoord met Xavi is bereikt „na besprekingen in de afgelopen dagen met de eigenaars” van de club in Qatar.