Strafpleiters praten over hun mooiste zaken

In Napleiten praten misdaadjournalist Wouter Laumans en strafpleiter Christian Flokstra met advocaten over oude zaken die hun zijn bijgebleven. Zo vertelt advocaat Jan-Hein Kuijpers dat hij nog steeds begrip heeft voor de ‘wraakvader’ die een tbs’er had mishandeld die avances maakte naar zijn veertienjarige dochter. Het enthousiasme van Flokstra en zijn collega’s over hun vak werkt aanstekelijk, waarbij Laumans ingrijpt wanneer ze te veel in juridische onderonsjes dreigen te verzanden. Als de zaak rond de dood van de peuter Savanna in 2004 uit juridisch oogpunt wordt bestempeld als ‘fantastisch’, is het Laumans die benoemt dat de zaak natuurlijk óók heel gruwelijk is. De gesprekken zijn qua opbouw soms wel heel losjes, maar het unieke perspectief dat Napleiten biedt smaakt naar meer.

Strafrecht 5 afleveringen van 37 min. Corti Media