Politie Mallorca zoekt weggevluchte passagiers na noodlanding

De politie op het Spaanse eiland Mallorca zoekt zaterdag naar passagiers van een vliegtuig dat daar vrijdagavond een noodlanding maakte, waarna inzittenden het toestel ontvluchtten. Het zou gaan om migranten; volgens Spaanse media houden de autoriteiten voor mogelijk dat zij op die manier probeerden illegaal Spanje in te komen. Eén persoon zou een ziekte hebben geveinsd. Na de ongeplande landing verliet een groep passagiers het toestel onverwacht.

Persbureau Reuters meldt dat inmiddels twaalf mensen zijn gearresteerd, onder wie de zieke. Artsen van een ziekenhuis constateerden dat diegene niets mankeerde; een metgezel probeerde vervolgens te ontkomen maar werd ook opgepakt. In totaal zouden 21 passagiers zijn weggerend van het toestel van Air Arabia Maroc, dat eigenlijk van Casablanca naar Istanbul moest vliegen. Die vlucht vertrok vrijdagmiddag en had volgens de krant El País zo’n 150 mensen aan boord.

Het toestel zette rond 19.00 uur de noodlanding in. Bijna anderhalf uur later waarschuwde de gezagvoerder dat een groep mensen het vliegtuig was ontvlucht. Dat leidde tot chaos op het vliegveld: de passagiers renden over de landingsbaan en klommen over een hek. De luchthaven werd enkele uren gesloten, vliegverkeer lag stil.

Of de gebeurtenissen het gevolg zijn van een vooropgezet plan om Spanje in te komen, kan de politie niet bevestigen. De Guardia Civil laat weten dat geen van de arrestanten in de tussentijd asiel had aangevraagd.