Pierre Bokma speelt ‘King Lear’ groots in zijn gekte

Al in de openingsscène is Pierre Bokma ver heen. Verweerd en verweesd doolt hij als de oude King Lear over het podium – afwisselend opgewonden, sneu, stampvoetend en smekend: „Lach mij niet uit!” Toch weet hij zijn personage in de tweeënhalf uur die daarop volgen alsmaar dieper te laten verdwalen in het richtingloze doolhof van zijn onbetrouwbare brein.

King Lear werd vorig jaar geënsceneerd door het gerenommeerde Duitse theaterhuis Schauspielhaus Bochum en speelde daar als een van de eerste grote producties sinds de corona-uitbraak. Vanaf afgelopen donderdag was de voorstelling vier dagen op rij te zien in Amsterdam.

Naast Pierre Bokma staat een andere grote Nederlandse theaternaam centraal in deze productie: regisseur Johan Simons, sinds 2018 intendant bij Schauspielhaus Bochum. Voor beiden is het hun tweede Lear: Simons ensceneerde Shakespeares tekst in 2013 al bij de Münchner Kammerspiele en Bokma speelde het koningsdrama in 1990 bij Toneelgroep Amsterdam in regie van Ton Lutz. Destijds als nar, nu dus als narrige koning.

Geabstraheerde setting

Een prominente muur, waar je alleen door een aantal deuropeningen achter kunt kijken, splitst het toneelbeeld op in een interieur en een exterieur. Binnen wachten de personages aanvankelijk geduldig om op te mogen, later beramen ze er hun complotten of claimen ze de camera die daar vrijwel onophoudelijk de ruimte registreert. Buiten regeert richtingloze chaos: een berg zwart zand, houtsnippers en vooral leegte, een totaal gebrek aan houvast. Vooral in de tweede helft van de voorstelling biedt dat een prachtige arena voor een in stilte ronddolende Lear, die tastend op het achtertoneel zwerft.

In die geabstraheerde setting situeerde Johan Simons deze King Lear. Resultaat is een onderhoudende, maar afstandelijke voorstelling.

Shakespeares relatief complexe dubbelplot wordt in een vlot versneden eerste helft uiteengezet. Lear verdeelt zijn land onder zijn drie dochters, op voorwaarde dat ze hem onderdompelen in liefdesverklaringen. Goneril en Regan (Mourad Baaiz en Michael Lippold) haasten zich in loftuitingen richting vader, de een nog hypocrieter dan de ander, maar Cordelia (Anna Drexler) weigert: ze houdt precies evenveel van hem als een dochter van haar vader moet houden, zegt ze. Ze is daarmee de enige eerlijke, en houdt dus eigenlijk het meest van haar vader – maar die is inmiddels al in blinde woede ontstoken, onterft en verjaagt haar en roept zo zijn eigen onheil genadeloos op zich af.

Generatiestrijd

Simultaan aan dat verhaal, verstoot ook een andere vader zijn kind: de graaf van Gloucester trapt in een list van zijn (bastaard)zoon Edmund en verjaagt zijn zoon Edgar. Edmund munt het vervolgens op zijn vader, terwijl Goneril en Regan zich tegen Lear keren. En terwijl de oorlog tussen Engeland en Frankrijk oplaait, worden Lear en Gloucester door de generatie onder hen opgejaagd, weggeduwd. Aan het eind van hun leven ontmoeten de twee elkaar bij de kliffen van Dover, op het randje van de dood: twee ontheemde vaders in een onafwendbare zwanenzang.

Het vaak frontaal gespeelde, licht-geëxalteerde spel houdt de emotie veelal op afstand. Simons kiest voor een statische enscenering die meer beroep doet op het hoofd dan op het hart. Sommige acteurs weten dat met hun ingeleefde tekstbehandeling te overbruggen: Steven Scharf is trefzeker als de oude graaf van Gloucester, wiens angst en verdriet je gaandeweg in toenemende mate voelt. Patrick Berg speelt zijn bastaardzoon Edmund sinister en machtsbelust, maar krijgt weinig ruimte om de andere kant van zijn personage uit te diepen: het verdriet en de onzekerheid die hem tot zijn daden drijven. Zo blijven er meer personages hangen in eendimensionaliteit: ook Goneril en Regan blijven steken in doorzichtige, haast cartooneske giftigheid.

Niet toevallig speelt Drexler naast Cordelia – die Lear in feite als enige van zijn kinderen trouw blijft – ook de nar: het andere personage dat Lear spiegels voorhoudt en hem niet in de steek laat. Waar Drexler in haar wat vlakke vertolking van Cordelia weinig losmaakt, speelt ze de nar knap hoekig en ongrijpbaar. Edgar – later vermomd als de halfnaakte landloper ‘Arme Tom’ – krijgt van acteur Konstantin Bühler genoeg rust en focus mee, waardoor Lears fascinatie voor hem volstrekt invoelbaar wordt.

Bokma weergeloos in gekte

Zo klampt Lear zich vast aan narren en zwervers, terwijl hij langzaam alle grip verliest. Bokma speelt hem weergaloos: strompelend observeert Lear zijn omgeving, in zijn gekte kopieert en persifleert hij zijn omstanders en wordt tegelijkertijd een persiflage van zichzelf: de patriarch die hij ooit was. Als Goneril en Regan hem zijn honderd ridders afnemen, reageert hij als een kleuter die zijn speelgoed moet inleveren. Mistroostig kijkt hij de zaal in wanneer hij later verdwaald op de heide neerzijgt – als een kind dat uit de ballenbak moet worden opgehaald.

Lees ook Waarom Pierre Bokma de beste acteur van Nederland is

Bokma levert een tour de force zonder de aandacht voortdurend op zichzelf te vestigen, en omzeilt daarmee kundig een grote valkuil voor Lear-vertolkers. Ronddolend op het achtertoneel kan hij bijna verdwijnen, waardoor zijn personage nog ongrijpbaarder wordt. Hij is van het grote gesticuleren én van kleine gebaren, van minieme stemverbuigingen tot denderende stemverheffingen.

Wuft en woest, en hopeloos alleen, doet Lear waar hij in de eerste akte mee begon: hij sterft. Niet in een grote scène, maar in bijna terloopse onontkoombaarheid. Bokma speelt Lear groots in zijn gekte en haalt deze King Lear daarmee genadeloos door de emotionele modder.

Toneel King Lear van Shakespeare door Schauspielhaus Bochum. Gezien: 5/11, Internationaal Theater Amsterdam. Daar te zien t/m 7/11. ●●●●●