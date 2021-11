Muziekrevolutie in China door oude bandjes

In een vijfdelige serie eert Radiolab het cassettebandje. Deze geluidsdrager ontketende namelijk revoluties, zowel op technologisch, maatschappelijk als sociaal gebied. Zo duikt de eerste aflevering in het fenomeen dakou: miljoenen beschadigde muziekcassettes kwamen in de jaren negentig als recyclebaar plastic in China terecht. De jaren ervoor werd westerse muziek daar stelselmatig buiten de deur gehouden, maar door deze bandjes te repareren bereikte westerse popmuziek uit allerlei decennia alsnog alle uithoeken van China. Deze muzikale explosie inspireerde menig Chinese muzikant, waarbij het ontbreken van muziekhistorische context juist leidde tot unieke combinaties. Met deze en andere verhalen van over heel de wereld laten de makers zien: we leven nog steeds in een ‘cassettewereld’.

Zakenleven 5 afleveringen van 40 min. Radiolab/ WNYC Studios