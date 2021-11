Koeienbloedbad

Soms denk je: het is niet waar. Ik hallucineer. Ik ben zacht psychotisch. Er jaagt een roedel merries door mijn stoutste dromen. Straks word ik wakker op een overvolle IC vol boos krijsende wappies en daar zegt een loensende psych dat ik voorlopig een paar jaar opgesloten word. Dat is beter voor iedereen. Zowel voor mijn thuisfront als voor mijzelf. Waarom? Omdat ik dingen zie die niet waar kunnen zijn. Voorbeeld?

Afgelopen week las ik over een dode Belgische student. Tijdens de ontgroening gesneuveld. Iets met drank. Veel te veel. Dus bezweken. Maar het bericht ging verder. De studenten moesten tijdens de gezellige kennismakingstaferelen dierenvoeding eten of in een bad met bloed gaan liggen. Ik vraag me af wie dat bedacht heeft. In welke vergadering durfde iemand dit hardop voor te stellen? Hoe zitten mensen die dit plan goedkeurden in elkaar?

Wat voor dierenvoedsel kies je als het besluit eenmaal genomen is? Vogelzaad? Rattenvoer? Hondenbrokken? En wat voor bloed? Koeien? Schapen? Geiten? Hoe wordt dat bloed aangeleverd? Per tankauto uit een abattoir? Wie vult het bad? Of gaat het om meerdere baden? Hoe moeten de studenten in die badkuip? Bloot? Jasjedasje? Wat zing je er als ouderejaars bij als je een feut onderdompelt?

In mijn oude hoofd spookt nog vaak het verhaal van Sanda Dia, de 20-jarige jongen die in 2018 omkwam bij de Vlaamse studentenvereniging Reuzegom nadat hij naast een aantal halve liters bier een liter gin had moeten drinken. Daarna kreeg hij een brouwsel van vissaus met levende goudvissen, muizen en een kronkelende paling. Na deze delicatessen werd hij acht uur lang in een kuil met ijswater gezet. Die kuil had hij zelf moeten graven. Zittend in dat ijsbad werd er door de ouderejaars over hem heen gepist. Het waren nette jongens dus ze zullen het ‘urineren’ hebben genoemd.

Het inmiddels opgeheven Reuzegom was een eliteclub waarvan alleen de zonen van de crème de la crème van België lid waren. Dure advocaten hebben nog duizend kasten leeg getrokken om te voorkomen dat de beulen voor de rechter moesten verschijnen. Dat is gelukkig niet gelukt. De zaak komt binnenkort voor. Op het internet staan prachtige foto’s van een gul lachende Sanda met sprankelende ogen en een gelukkig leven voor zich. Wat zal god aan hem gevraagd hebben toen hij zich meldde? Hoe is het op aarde?

Met deze marteling in het achterhoofd zou ik als Belgische ontgroeningscommissie van de Hogescholen in de provincie Namen niet zo gauw op het idee van een ontspannen koeienbloedbad zijn gekomen. Ik was niet weer in de archieven van de Rode Khmer gedoken om te kijken hoe je die kinderen kunt verrassen.

Degenen die deze martelingen verzinnen zijn natuurlijk op het fascistische af. Maar de studenten die vrijwillig in dat bloedbad plaatsnemen zijn natuurlijk ook niet helemaal in orde. Ik zou toch echt twee dikke middelvingers opsteken en naar mijn koude studentenkamertje vertrekken om zachte poëzie te lezen. Wat zit er toch in de mens dat we elkaar dit aan willen doen?

Dit stormde deze week door mijn hart dat steeds minder begrijpt van de lustig doordraaiende wereld. En toen moest het bericht dat onze schaamteloze Sywert weer mondkapjes gaat verkopen nog komen. Op zijn website kan je met een speciale code 10 procent korting krijgen. Die code bestaat uit wat cijfers en letters in een willekeurige volgorde. Jammer. Als hij een beetje humor had gehad dan had hij er CDA20.000.000HUGO van gemaakt. Hoewel? WOPKE had er ook nog wel tussen gepast.

Ik hoor u denken: dit kan niet waar zijn. Maar het is waar. Hartstikke waar. De knettergekke Sywert zit weer vol in die maffiose handel en de vorige 32 miljoen afgekeurde maskers hoeft hij niet terug te nemen. En ook zijn 28 miljoen winst mag de misdadiger gewoon houden. En Paul Blokhuis is net als Deloitte nog maanden bezig met het veel te ingewikkelde onderzoek. Ik neig naar een bloedbad. Want ik ben inderdaad gek en ga met de Snollebollekes dansen in het Nijmeegse Goffertstadion.

