In Taiwan maken westerse democraten goede sier met hun bezoekjes

Democraten hebben een nieuw bedevaartsoord: Taipei. Westerse politici trekken naar de hoofdstad van Taiwan om de bewoners van het eiland voor de Chinese kust op het hart drukken dat ze niet alleen staan tegenover de oppermachtige autocratische buurman.

In de zomer vloog een delegatie Amerikaanse senatoren naar Taipei, vorige maand een Franse senator, en afgelopen week bracht voor het eerst een delegatie van het Europees Parlement een meerdaags bezoek.

Trokken westerse politici en activisten voorheen naar Rusland of Oekraïne om de democratie te steunen, nu wordt hulp geboden in Azië. „Dit is de eerste bezoek van een officiële delegatie van het Europees Parlement aan Taiwan”, zei de delegatieleider, de Fransman Raphaël Glucksmann, in Taipei. „Het laat zien hoe belangrijk Taiwan is geworden. Jullie belichamen vrijheid en democratie. Taiwan is de meest levendige democratie in de regio.”

Afvallige provincie

De westerse bezoekers roemen niet alleen de democratie, ze zijn ook vol lof over de economie en vol bewondering voor de Taiwanese chipindustrie die van wereldklasse is. En iedere bezoeker bezweert dat de reis beslist geen provocatie van China is.

Lees ook Hoe graag wil China oorlog met Taiwan?

En toch is dat precies hoe China het opvat: als onvriendelijk gebaar. Voor Beijing is Taiwan een afvallige provincie die vroeg of laat weer volledig onderdeel van China gaat uitmaken. Desnoods zal China Taiwan met geweld tot hereniging dwingen. Voor de inwoners is Taiwan een soevereine staat. De internationale status van het land is ambigu: de meeste landen erkennen Taiwan niet om China niet voor het hoofd te stoten.

De afgelopen maanden neemt de westerse steun voor Taiwan snel toe. Het Westen is geschrokken van het tempo waarmee China de democratie in Hongkong heeft afgeknepen. Taiwan moet beter verdedigd worden, vinden democraten. Taiwan is dan ook een licht-ontvlambaar twistpunt in de machtsstrijd tussen de VS en China.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft dit najaar al een paar keer gezegd dat Taiwan op Amerikaanse steun kan rekenen. Vorige maand zei hij zelfs tot twee keer toe dat de VS Taiwan zouden verdedigen als China een militaire aanval zou riskeren. Dat duidde op een ommekeer in Amerikaans beleid. De VS hebben Taiwan al in de jaren zeventig steun toegezegd, maar Amerikaanse presidenten lieten in het midden of steun ook militaire interventie betekent. De woordvoerders van het Witte Huis haastten zich na Bidens opmerkingen te zeggen dat er niets is veranderd aan de Amerikaanse positie. Het wekte de indruk dat Biden net iets roekelozer was geweest dan de bedoeling was.

Niet uit op provoceren

Ook Brussel roert zich. Vorige maand nam het Europees Parlement een motie aan over Taiwan, de eerste ooit, waarin wordt gepleit voor nauwere betrekkingen en een investeringsovereenkomst. Ook wil het EP de naam van het Europese kantoor in Taipei veranderen van ‘European Economic and Trade Office in Taiwan’ in ‘European Union Office in Taiwan’ om duidelijk te laten zien dat de relatie EU-Taiwan meer omvat dan handel. China vindt handel drijven met Taiwan geen probleem, maar is allergisch voor alles wat ook maar zweemt naar erkenning.

Tijdens een persconferentie werden de Europeanen aangekondigd als sterren en juichte de gespreksleidster de Europese steunbetuigingen toe: „oeehh, dat was een geweldige opmerking.” Delegatieleider Glucksmann, die sinds maart op de Chinese sanctielijst staat, onderstreepte dat hij niet bang is voor China en er niet op uit is China te provoceren. Internationale aandacht vindt hij de beste verdediging voor Taiwan. „Isolement zou een conflict alleen maar voeden.”

Het bezoek dient beide partijen. Taiwan krijgt aandacht en verbale steun. De Europeanen poetsen hun democratische imago op. Het is Europees spierballenvertoon zonder al te hoge kosten. Glucskmann over de EU: „We zijn een wereldmacht. We hoeven nergens bang voor te zijn. We zullen niet provoceren, maar we zullen ook niets doen uit angst.”

Lees ook Taiwan is in gevaar, waarschuwt de vluchteling uit Hongkong