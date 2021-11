Ik: „Lente, hoe is het met je huiswerk?”

Dochter (8): „…”

Ik: „Lent, hoe is het met je huiswerk?”

Dochter (8): „Ik ga net in een meeting.” (*zet tv aan)

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl