Hostingprovider haalt website rechts-radicale stichting Gefira uit de lucht

Hostingprovider Greenhost heeft de website van de rechts-radicale stichting Gefira uit de lucht gehaald en de samenwerking per direct beeïndigd. Dat meldt het bedrijf zaterdag in een statement. Greenhost stopt met het verlenen van diensten aan Gefira vanwege antisemitische teksten van de stichting, die na onderzoek van NRC naar de inmiddels oud-toezichthouder van omroep Ongehoord Nederland (ON) Taco Dankers aan het licht kwamen.

Nadat Greenhost hoorde over de antisemitische teksten, deed het naar eigen zeggen samen met „externe experts” onderzoek naar Gefira. Greenhost verbiedt in zijn algemene voorwaarden dat klanten diensten gebruiken voor „het aanbieden of verspreiden van materialen die onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn”. Het bedrijf concludeerde na onderzoek dat de teksten van Gefira indruisen tegen deze voorwaarden en beeïndigde daarom de samenwerking met Gefira per direct. De website getira.org is inmiddels offline.

Gefira is gevestigd in Nijmegen en opgericht door voorstanders van de EU. Na het overlijden van een van de oprichters in 2012 veranderde de koers naar radicaal-rechts en deden meerdere leden van de organisatie geregeld antisemitische uitspraken. In 2019 stelde de stichting aan de kaak dat de Verenigde Staten onder Donald Trump zich inzetten voor bescherming van Joden wereldwijd. „Waarom dringt een volk – zeker als het een eigen staat heeft – erop aan om in een ander land te wonen waar het niet bepaald geliefd is?”

Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding Eddo Verdoner riep woensdag na publicatie van NRC over de betrokkenheid van ON-toezichthouder Dankers bij Gefira op tot „directe actie”. Hij sprak over „pure haat” en Gefira-uitingen vol „nazi-retoriek”. Diezelfde dag stapte Dankers op als toezichthouder van ON.