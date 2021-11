Een explosie van mansplaining

Sommige woorden heb je nodig om een fenomeen te kunnen waarnemen. Een paar jaar geleden leerde ik het woord mansplaining: het uitleggen van iets aan iemand die er eigenlijk meer vanaf weet dan de uitlegger zelf. Sindsdien zie ik het overal: de ongevraagde monologen, de zelfoverschatting van de spreker en de ijdele pogingen van het slachtoffer om hem te onderbreken.

Het zijn niet alleen mannen die zich hieraan schuldig maken. Zelf heb ik laatst per ongeluk de oorsprong van de verzorgingsstaat gemansplaind aan een hoogleraar die onderzoek doet naar de oorsprong van de verzorgingsstaat. Ikzelf heb er dertien jaar geleden mijn bachelorscriptie over geschreven, dus ik vond mezelf ook best een expert.

Het is handig dat de term nu bestaat, want de coronacrisis heeft tot een mansplaining-explosie geleid. Sinds maart 2020 weten ineens een heleboel mensen hoe exponentiële groei werkt en wat de ontwikkelingsfasen van een vaccin zijn; op Twitter delen ze die kennis graag met leden van het OMT. Ze laten losjes termen als IFR, prevalentie en comorbiditeit vallen, en zeggen bijvoorbeeld: „4x12 ivermectine is de oplossing”, of: „Covid19 doormaken veroorzaakt kruisimmuniteit”.

Die zelfverzekerde toon doet denken aan het beroemde artikel uit 1999 van de psychologen David Dunning en Justin Kruger, naamgevers van het ‘dunning-krugereffect’. Zij lieten zien dat juist mensen die niet erg competent zijn, geneigd zijn hun vaardigheden te overschatten. Psychiater Esther van Fenema uitte deze week op Twitter haar ergernis hierover: „Na een lange en intensieve studie geneeskunde weet je iets over het immuunsysteem maar past nog steeds bescheidenheid. Ik vind discussies met leken die ‘veel gegoogeld’ hebben en het opeens helemaal ‘snappen’ dan ook lastig en een tikkie vermoeiend…” (Diverse twitteraars namen hierop de moeite om Van Fenema uit te leggen hoe het immuunsysteem werkt.)

Mansplaining is irritant gedrag, maar als het om corona gaat is het ook begrijpelijk. Vergelijk het met autorijden. Je wéét dat je als rijbewijsloze bijrijder geen kritiek moet leveren op iemands rijstijl. Maar wat nou als de bestuurder elke keer te laat remt, de bochten te krap neemt of het niet zo nauw neemt met de rode lichten? Houd je je mond, of bemoei je je ermee?

Het kabinet is in de coronacrisis die bestuurder, en de mansplainers zijn bijrijders die hun mond opendoen. Ze zijn er niet gerust op dat het kabinet de juiste beslissingen neemt – en terecht. Van februari 2020 tot nu loopt een spoor van inschattingsfouten: van de hoop dat het virus in Brabant zou blijven tot de aanname dat mensen zich ook na vaccinatie blijven testen.

Dat dat laatste niet klopt was te verwachten, en werd donderdag weer bevestigd. Nog maar 40 procent van de mensen met klachten laat zich testen, bleek uit gedragsonderzoek van het RIVM. Niet zo gek, want over de kans op besmetting na vaccinatie, en de noodzaak ook dan naar de GGD te gaan, is nauwelijks gecommuniceerd. Het gevolg: stijgende cijfers, bezwijkende zorgmedewerkers, en de zoveelste persconferentie.

Al vanaf het begin ontbreekt het vaak aan logica achter het beleid. Denk aan de tijd dat je binnen met twee mensen mocht zijn, maar buiten met één. Aan de bijna masochistische nadruk op ‘je handen stukwassen’, terwijl het onderwerp ventilatie amper aandacht kreeg. (Met als gevolg dat elke supermarkt tot diep in de coronacrisis zo’n sneue medewerker-met-schoonmaakspray bij de mandjes had staan, terwijl intussen de ventilatierichtlijnen voor de horeca werden versoepeld.) Of denk aan het feit dat studenten straks wel in de gang een mondkapje op moeten, maar niet in de collegezaal. Überhaupt aan alles rondom het mondkapje: eerst had dat geen zin, later toch wel, toen zong Grapperhaus het vaarwel, en nu herrijst het uit z’n graf. Maar dan halfslachtig, niet zoals in Duitsland, waar de daadwerkelijk effectieve FFP2-kapjes verplicht zijn.

Het zou schelen als het kabinet transparant was over gemaakte fouten, voortschrijdend inzicht en wijzigingen in de strategie. Maar dat doet het niet. Geen wonder dat mensen de mansplainer in zichzelf de ruimte geven: het beleid schreeuwt nu eenmaal om bemoeizucht.

Floor Rusman (f.rusman@nrc.nl) is redacteur van NRC

Nieuwsbrief NRC Wetenschap Op de hoogte van kleine ontdekkingen, wilde theorieën, onverwachte inzichten en alles daar tussenin Inschrijven