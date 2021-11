Duits hulpschip mag 800 migranten naar Siciliaanse haven brengen

Zondag wordt in de Siciliaanse havenstad Trapani een humanitair reddingsschip verwacht met zo’n achthonderd op zee geredde migranten. De Duitse organisatie Sea Eye heeft zaterdag toestemming gekregen van Italiaanse autoriteiten om daar aan te meren, heeft de non-gouvernementele organisatie bekendgemaakt via Twitter.

Die toestemming kwam „na vele moeilijke uren” op het reddingsschip, aldus de organisatie. De honderden migranten werden in meerdere acties gedurende deze week opgepikt op de Middellandse Zee. Zo had het schip woensdag al vierhonderd mensen aan boord, en kwam het schip de Sea Eye 4 donderdag nog een houten boot tegen die dreigde te zinken.

Daarna had de ngo moeite een haven bereid te vinden ruimte te bieden om aan te meren en de migranten van boord te laten. De situatie aan boord van het schip werd na meerdere dagen zo moeilijk, dat een andere hulporganisatie op volle zee noodhulpgoederen, waaronder voedsel en dekens, moest komen leveren.

Persbureau AFP schrijft op basis van opmerkingen van de organisatie dat onder de honderden migranten meer dan tweehonderd minderjarigen zijn, onder wie „meerdere kinderen jonger dan tien”. In de eigen verklaring stelt Sea Eye zeer ontstemd te zijn over het handelen van Malta: „De Europese Unie moet Malta erop aanspreken dat het reddingsstation van Valletta eindelijk gehoor geeft aan noodsignalen en daadwerkelijk reddingsacties coördineert, ongeacht de herkomst van de personen in nood.” De autoriteiten van de eilandstaat zouden herhaalde verzoeken van de Duitse organisatie hebben genegeerd. De Sea-Eye 4 zette daarna koers naar Italiaanse havens.