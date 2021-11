Doden en gewonden in gedrang bij optreden Amerikaanse rapper

Bij een optreden van de Amerikaanse rapper Travis Scott in de Amerikaanse stad Houston zijn vrijdag zeker acht mensen om het leven gekomen. Minstens zeventien personen zijn naar het ziekenhuis gebracht, elf van hen hebben een hartstilstand gehad. Dat melden Amerikaanse media.

Rond 21.00 uur lokale tijd ontstond volgens de brandweer voor het podium bij het NRG-stadion gedrang, omdat fans naar voren begonnen te duwen. Daarop ontstond grote paniek. Toen duidelijk werd dat er mensen gewond waren werd het optreden stilgelegd. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht. Op videobeelden op sociale media is te zien hoe de toegangspoorten bij het stadion worden bestormd.

Het optreden vond plaats tijdens de eerste avond van het tweedaagse Astroworld-festival, dat door Scott wordt georganiseerd. In het stadion waren zo’n 50.000 bezoekers aanwezig. De rest van de optredens op het festival zijn afgelast. In 2019 raakten bij hetzelfde festival drie mensen gewond toen bij de ingang van het stadion gedrang ontstond.

Op het Deense Roskilde festival kwamen in 2009 negen mensen om het leven toen er bij een optreden van de Amerikaanse band Pearl Jam voor het podium gedrang ontstond. Sindsdien is het bij grote muziekevenementen gebruikelijk om de ruimte voor het podium af te zetten met een bepaald type hekwerk, waardoor het publiek niet meer helemaal tot vooraan kan komen en er minder kans is op verdrukking. Ook wordt op festivals en bij grote shows crowdsurfen vaak verboden.